Propaganda rusă acuză România și Republica Moldova că se pregătesc să deschidă un front comun împotriva Rusiei

Pe pagina de Telegram War Gonzo, la care lucrează și cunoscutul jurnalist de război al propagandei ruse, Semion Pagov, a apărut informația că Republica Moldova și România se pregătesc să deschidă un front comun împotriva Rusiei. Informația a fost preluată de mai multe publicații ale propagandei ruse.

În acest sens, Ministerul Apărării din Republica Moldova atrage atenția că este vorba de o informație falsă.

„Atenție! Fals! Informația apărută în sursele mass-media din Federația Rusă, precum că șefa statului, Maia Sandu, se pregătește să anunțe mobilizare militară în toată țara – este falsă”, a atras atenția Ministerul Apărării din Republica Moldova.

În continuare, instituția a făcut trimitere la legea privind regimul stării de urgență, potrivit căreia mobilizarea este demarată odată cu declararea stării de asediu sau de război.

Mai mult, Parlamentul Republicii Moldova este cel care declară mobilizare la propunerea Consiliului Suprem de Securitate, iar președintele Republicii Moldova, poate anunța, cu aprobarea Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală.

„Potrivit informațiilor noastre, curatorii au însărcinat-o deja pe Sandu să cerceteze măsura unei mobilizări militare de amploare în Moldova – pentru a deschide un front suplimentar pentru Rusia împreună cu trupele române. Nu este exclusă opțiunea ca moldovenii mobilizați să fie trimiși să lupte în interesele grupării teroriste UG („Statul Ucrainean”) la Nikolaev și alte zone fierbinți”, se arată în postarea scrisă de reprezentanții WarGonzo, pe Telegram.

⚡️⚡️Wargonzo claims Moldova is preparing military mobilization to invade Transnistria together with Romanian troops. pic.twitter.com/r14CraiYdp

— War Monitor (@WarfareReports) October 3, 2022