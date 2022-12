Propaganda lui Vladimir Putin, sperietoare pentru cetățenii europeni. Mesajul pe care îl transmit televiziunile rusești de Crăciun. Video

Propaganda rusă folosește simbolul Crăciunului, o sărbătoare petrecută în familie, pentru a promova un mesaj împotriva guvernelor europene care susțin Ucraina. Postul de televiziune rus Russia Today difuzează un clip menit să-i sperie și, în același timp să provoace o stare de revoltă în rândul cetănilor europeni.

Vladimir Putin recurge la astfel de mijloace, în războiul pe care îl duce împotriva Occidentului, sperând că oamenii vor ieși în stradă împotriva guvernelor democratice și le vor obliga să ajungă la un acord cu Rusia.

Un clip destul de grosolan întocmit, plin de șabloane și lipsit de subtilitate, urmărește să-i sperie pe cetățenii europeni.

Mesajul de propagandă antieuropean, difuzat de Russia Today (RT), încearcă să sugereze că viitorul va fi sumbru pentru europeni, că vor fi constrânși, în anii următori să-și mănânce animalele de companei și să petreacă iarna în frig și întuneric.

În prima secvenţă – o scenă din 2021, o familie sărbătoreşte Crăciunul, iar o fetiţă primeşte cadou un hamster care poartă un papion. În anul următor, tatăl fetei este nevoit să transforme roata hamsterului în generator, pentru a ilumina instalația din bradul de Crăciun.

Iar în ultima secvență, din 2023, familia trăieşte în mod evident în cea mai mare sărăcie şi în frig. Tatăl găseşte în supă papionul hamsterului, care sugerează că soţia sa a fost nevoită să-l gătească pentru ca familia să supravieţuiască.

Mesajul de final pe care îl transmite propaganda rusească este: „Crăciun fericit «antiruşilor»! Dacă presa voastră nu vă spune totul, RT este disponibil cu un VPN”.

Deși, propaganda moscovită precizează în clip că este vorba despre o familie occidentală, imaginile reprezintă, parcă, un tablou de viață rusesc, din timpul lui Vladimir Putin. Oameni triști, îngrijorați de un viitor nesigur, cu bărbați luați cu arcanul și obligați să lupte în războaiele dictatorului.

The Kremlin dump „Russia Today” congratulated the Europeans on the „Russophobic Christmas”, talking about how Europe „freezes” without electricity, receiving electricity with the help of a hamster in a wheel… pic.twitter.com/Jz3rGi4i6H

— Віктор Станіславович (@ViktorSZ1962) December 25, 2022