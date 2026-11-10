Președintele Nicușor Dan a oferit noi informații despre proiectul de fabricare a dronelor în România, în colaborare cu Ucraina. Șeful statului a explicat că discuțiile dintre cele două țări sunt în desfășurare, însă una dintre principalele dificultăți este alegerea echipamentelor care să nu devină depășite într-un interval foarte scurt.

Întrebat marți seară despre stadiul proiectului, Nicușor Dan a explicat că negocierile sunt purtate de reprezentanții ministerelor Apărării din România și Ucraina, alături de mai multe companii.

„Este o discuţie în curs, purtată din partea României de Ministerul Apărării, de partea ucraineană, de asemenea, Ministerul Apărării şi câteva companii. E o discuţie tehnică şi fără să intru în detalii clasificate, principala dificultate este, pe care nu doar noi o avem, ce să cumperi ca să nu devină vechi peste patru luni sau şase luni. Asta este dificultatea tehnică pe care oamenii noştri o au şi cu care nu s-au mai confruntat pentru că ei erau obişnuiţi să cumpere tancuri, avioane, lucruri care aveau o durată de viaţă de 20, 30, 40 de ani. Ăsta este stadiul în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și dacă există un termen estimat pentru începerea producției de drone. Nicușor Dan nu a avansat o dată, dar a precizat că există fonduri disponibile, iar obiectivul este ca acestea să fie transformate cât mai repede în echipamente.

„Nu vă dau eu acum un orizont de timp, însă există nişte bani şi e important şi pentru România şi pentru Ucraina ca ei să devină echipamente cât mai curând posibil”, a mai afirmat președintele.

România și Ucraina au stabilit dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare

La 12 martie, Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat două documente oficiale care au pus bazele unor proiecte comune în domeniile energetic și industrial.

Cu acel prilej, șeful statului a anunțat că România ar urma să devină un centru de producție pentru industria de apărare, cu efecte asupra creării de locuri de muncă și consolidării securității regionale.

„Astfel, România va deveni un hub de producţie în industria de apărare, care va avea impact benefic semnificativ pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru consolidarea securităţii României, a Ucrainei şi a întregii regiuni”, spunea preşedintele, într-o postare pe Facebook, la finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a prezentat atunci fabricarea dronelor în România, împreună cu partea ucraineană, drept unul dintre proiectele prioritare.

„Producția de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operaţional şi care înseamnă capacităţi moderne de apărare inclusiv pentru ţara noastră”.

Pe lângă cooperarea din industria de apărare, cele două state au convenit să dezvolte parteneriatul energetic, prin interconectarea rețelelor electrice, diversificarea rutelor de gaze și folosirea capacităților de stocare.

„În acelaşi timp, ca urmare a angajamentelor pe care ni le-am asumat astăzi, România şi Ucraina vor deveni parteneri energetici strategici, cu accent pe interconectare electrică, diversificare a rutelor de gaze şi utilizarea optimă a capacităţilor de stocare, ceea ce va contribui la securitatea energetică regională”, spunea preşedintele, după discuţiile cu preşedintele Ucrainei.