Politica Proiecte cu impact major pentru populație propuse de Dragoș Ciobotaru și Adrian Crețu, candidați pe listele PNL Vrancea la alegerile parlamentare







Proiecte cu impact major pentru populație au fost propuse de Dragoș Ciobotaru și Adrian Crețu, candidați pe listele PNL Vrancea la alegerile parlamentare.

Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: Vom elimina autorizațiile complicate pentru casele mici

Dragoș Ciobotaru, președinte PNL Vrancea și candidat la Camera Deputaților la alegerile parlamentare, vrea să elimine autorizațiile complicate pentru locuințele mici din mediul rural.

Dragoș Ciobotaru, președinte PNL Vrancea și candidat la Camera Deputaților la alegerile parlamentare, este de profesie economist și a fost primar al comunei montane Vizantea Livezi timp de două mandate. A făcut performanță în administrație prin implementarea a peste 60 de proiecte de investiții, care au atras în comună peste 50 de milioane de euro.

Cea mai frumoasă realizare este proiectul Stațiunii balneare de la Vizantea-Livezi, care va deveni în curând o destinație de tratament ce valorifică zeci de izvoare de apă minerală vindecătoare. Vizantea a fost declarată stațiune încă din anul 1886, unde erau îndrumați adulți și copii suferinzi de diverse boli cronice.

Proiecte de dezvoltare

"După decenii de stagnare sub PSD, am făcut primii pași în direcția corectă de dezvoltare a județului, în doar câțiva ani de guvernare și administrație liberală. Vom continua acest drum, din Parlament, pentru că vrâncenii merită să aibă reprezentanți care au lăsat ceva în urma lor, care le cunosc problemele și se străduiesc să le rezolve. Prin legi juste, investiții inteligente și voință politică, suntem determinați să dezvoltăm acest județ așa cum merită."

Experiența administrativă dobândită este baza și primelor proiecte pe care le propune ca viitor parlamentar. “În acest moment stau oamenii până la un an – un an și jumătate să obțină o autorizație de construire. Birocrația este foarte mare, se cer foarte multe avize. Toate instituțiile cer documentații, se cheltuiesc foarte mulți bani și nu e posibil să așteptăm un an de zile ca să obținem o autorizație de construire.

O jumătate de an aștepți numai să te branșezi la rețeaua de curent electric. Lucrurile astea trebuie să se oprească. Voi iniția un proiect legislativ prin care să simplificăm și să reducem perioada de avizare și să obligăm funcționarii să-și facă treaba mult mai bine și mai repede”, susține Dragoș Ciobotaru.

Oamenii simpli, de la țară, abia strâng câțiva bani să construiască 2-3 camere

„Îmi doresc, și o să lucrez aplicat în acest sens, să oferim oamenilor posibilitatea de a beneficia de lucruri simple, fără bătaie de cap, să poată construi o locuință pe parter, de până la 150 mp, fără autorizație de construire, în baza unui simplu acord de la primărie în care sunt trecute obligațiile pe care trebuie să le aibă în vedere.

Utilitățile nu mai sunt un lux, iar operatorii care furnizează aceste servicii trebuie să rezolve solicitările în termene rezonabile, de câteva zile, astfel încât oamenii să nu se simtă batjocoriți, uitați”, spune Dragoș Ciobotaru.

Pe oamenii simpli, de la țară, care abia strâng ceva bani să construiască două-trei camere, nu-i putem lăsa să cheltuie mii de euro doar pentru a obține o autorizație de construire. Acesta este un deziderat al meu pe care vreau să-l duc la București, vreau să mă bat pentru el și vreau să rezolv această problemă”, a subliniat președintele PNL Vrancea.

Cum vrea Adrian Crețu, candidat PNL Vrancea la Camera Deputaților, să sprijine producătorii de vin

Adrian Crețu, candidat PNL pentru Camera Deputaților, vrea să-i sprijine concret pe producătorii vrânceni de vin pentru obținerea clasificării Denumire de Origine Controlată și Garantată (DOCG).

Adrian Crețu, candidat PNL pentru Camera Deputaților, are o bună experiență în administrația locală din Vrancea, cunoscând în amănunt problemele județului, ce-și doresc oamenii de la viitorul Parlament. Consilier județean timp de două mandate, Adrian Crețu a fost administrator public al județului Vrancea în perioada 2021-2024, sub președinția regretatului Cătălin Toma, cel care l-a învins pe Marian Oprișan în alegerile locale din 2020.

Proiecte importante pentru județ

Adrian Crețu a coordonat proiecte importante pentru județ, care au arătat clar schimbarea direcției de dezvoltare a județului Vrancea sub administrația liberală: proiectul Campusului profesional integrat, liceal și universitar din Focșani, cel al Parcului Industrial de la Garoafa, o investiție cheie care va stimula decisiv economia locală.

În privința modernizării administrației publice, Adrian Crețu va propune un proiect de lege care va transforma radical administrația locală, prin creșterea transparenței, eficienței și accesibilității serviciilor publice: toate serviciile administrative vor fi disponibile online, de la plata taxelor la eliberarea documentelor și portal digital unic pentru fiecare localitate.

Pentru Vrancea, vinul este parte din identitate

“Banii în Vrancea au venit din vin, așa s-a capitalizat județul nostru după 1990. Aproape orice vrâncean are undeva câteva rânduri de vie, unii mai multe, unii mai puține, alții foarte multe, este o industrie care este baza veniturilor pentru numeroși vrânceni.

Pentru Vrancea, vinul este parte din identitate. Voi susține din calitatea de deputat o inițiativă parlamentară care să ajute producătorii locali să obțină clasificarea Denumire de Origine Controlată și Garantată (DOCG) pentru vinurile lor – recunoaștere de prestigiu internațional care va pune Vrancea pe harta celor mai valoroase regiuni viticole.

Proiecte pentru viticultură

Voi lucra, voi lupta pentru obținerea de sprijin financiar și tehnologic pentru modernizare și atingerea celor mai înalte standarde de calitate, pentru consultanță și resurse în vederea îndeplinirii criteriilor DOCG, astfel încât vinurile din Vrancea să strălucească pe piața internațională”, a mai precizat Adrian Crețu.

“Având în vedere evoluția pieței vinurilor din ultimii ani, subvențiile și stimulentele pentru micii producători locali sunt absolut necesare, pentru a rezista pe această piață extrem de concurențială. Vom face din nou Vrancea simbolul calității, iar vinurile noastre vor fi apreciate la adevărata lor valoare, atât în țară cât și în lume.”, a mai completat candidatul PNL Vrancea la Camera Deputaților.

