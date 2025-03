International Adevărul crunt despre cutremure. Cine spune altceva minte







Adevărul crunt despre cutremure. Cine spune altceva minte și, dacă vreodată are dreptate, înseamnă că doar a avut noroc. Este concluzia cercetătorilor cu privire la predicțiile cu privire la cutremure.

Prezicătorul de cutremure norocos

De exemplu, Brent Dmitruk se autointitulează un predictor de cutremure. La mijlocul lunii octombrie, el le-a spus zecilor de mii de urmăritori ai rețelelor de socializare că un cutremur va lovi în curând în cel mai vestic punct al Californiei, la sud de micul oraș de coastă Eureka.

Două luni mai târziu, un cutremur cu o magnitudine de 7,3 a lovit situl din nordul Californiei - punând milioane de oameni sub o avertizare de tsunami și crescând numărul de urmăritori online al domnului Dmitruk, în timp ce s-au întors la el pentru a prognoza următorul.

„Așadar, pentru oamenii care resping ceea ce fac, cum poți să argumentezi că este doar o coincidență. Este nevoie de abilități serioase pentru a-ți da seama unde vor avea loc cutremure”, a spus el în ajunul Anului Nou.

Cutremurele nu pot fi prezise

Dar există o problemă: cutremurele nu pot fi prezise, ​​spun oamenii de știință care le studiază.

Și tocmai acea imprevizibilitate îi face atât de neliniștiți. Milioane de oameni care trăiesc pe coasta de vest a Americii de Nord se tem că „cel mare” ar putea lovi în orice moment, modificând peisajele și nenumărate vieți.

Lucy Jones, un seismolog care a lucrat pentru US Geological Survey (USGS) timp de mai bine de trei decenii și a scris o carte numită The Big Ones, și-a concentrat o mare parte din cercetările pe probabilitățile de cutremur și pe îmbunătățirea rezistenței pentru a rezista la astfel de evenimente cataclismice.

Atâta timp cât a studiat cutremure, doamna Jones a spus că au existat oameni care doresc un răspuns când se va întâmpla „cel mare” – ceea ce înseamnă lucruri diferite în diferite regiuni – și care susțin că au descifrat codul.

„Nevoia umană de a face un model în fața pericolului este extrem de puternică, este un răspuns uman foarte normal la frică”, a spus ea pentru BBC. „Totuși, nu are nicio putere de predicție”.

De ce vor oamenii predicții despre cutremure

Cu aproximativ 100.000 de cutremure resimțite în întreaga lume în fiecare an, potrivit US Geological Survey (USGS), este de înțeles că oamenii doresc să fie avertizați.

Zona Eureka - un oraș de coastă situat la 434 km nord de San Francisco, unde a avut loc cutremurul din decembrie, a suferit peste 700 de cutremure numai în ultimul an - inclusiv peste 10 doar în ultima săptămână, arată datele.

Regiunea, unde dl Dmitruk a ghicit corect că va avea loc un cutremur, este una dintre cele mai „zone seismice active” din SUA, potrivit USGS.

Volatilitatea sa se datorează întâlnirii a trei plăci tectonice, o zonă cunoscută sub numele de Tripla Joncțiune Mendocino.

Mișcarea plăcilor una față de cealaltă - indiferent dacă este deasupra, dedesubt sau alături - provoacă acumularea de stres. Când stresul este eliberat, poate avea loc un cutremur.

A ghici că un cutremur s-ar întâmpla aici este un pariu ușor, a spus doamna Jones, deși o magnitudine puternică de șapte este destul de rară.

Cinci din ultimele 11 cutremure au avut loc deja în zona indicată de prezicător

USGS notează că au fost doar 11 astfel de cutremure sau mai puternice din 1900. Cinci, inclusiv cel promovat de Dmitruk pe rețelele de socializare, au avut loc în aceeași regiune.

Deși presupunerea a fost corectă, doamna Jones a declarat că este puțin probabil ca vreun cutremur - inclusiv cel mai mare, care distruge societatea - va putea vreodată să fie prognozat cu exactitate.

Există un set complex și „dinamic” de factori geologici care duc la un cutremur, a spus doamna Jones.

Amploarea unui cutremur se formează probabil pe măsură ce evenimentul are loc, a spus ea, folosind ruperea unei bucăți de hârtie ca analogie: ruperea va continua dacă nu există ceva care o oprește sau o încetinește - cum ar fi urme de apă care lasă hârtia umedă.

De ce și cum se produc cutremurele

Oamenii de știință știu de ce are loc un cutremur - mișcări bruște de-a lungul liniilor de falie - dar prezicerea unui astfel de eveniment este ceva ce USGS spune că nu poate fi făcut și ceva „nu ne așteptăm să știm cum în viitorul apropiat”.

Agenția observă că poate calcula probabilitatea de cutremur într-o anumită regiune într-un anumit număr de ani - dar asta este cât se poate de aproape.

Înregistrările geologice arată că unele dintre cele mai mari tipuri de cutremure, cunoscute ca „cel mare” de către localnici, au loc cu o anumită regularitate.

Se știe că zona de subducție Cascadia alunecă la fiecare 300 până la 500 de ani, răsturnând în mod regulat coasta de nord-vest a Pacificului cu mega-tsunami de 100 de picioare (30,5 metri).

În timp ce falia San Andreas din sudul Californiei este, de asemenea, sursa unui alt potențial „mare”, cutremurele care zguduie oasele care au loc acolo la fiecare 200-300 de ani. Experții au spus că „cel mare” s-ar putea întâmpla în orice moment în oricare dintre regiuni.

Avertizări cu privire la prezicerea unor cutremure

Doamna Jones spune că, de-a lungul carierei ei, câteva mii de oameni au avertizat-o cu privire la astfel de predicții privind un cutremur mare - inclusiv oameni din anii 1990 care trimiteau faxuri la biroul ei.

„Când primești o predicție în fiecare săptămână, cineva va fi norocos, nu?” spune ea râzând. „Dar atunci, de obicei, le-a venit la cap și au prezis încă 10 care nu erau corecte”.

Un astfel de scenariu pare să se fi întâmplat cu domnul Dmitruk, care nu are studii științifice.

El a prezis de multă vreme un cutremur incredibil de mare de 10,3 va lovi sud-vestul Alaska sau insulele de pe coasta Noii Zeelande, o magnitudine atât de puternică încât a spus că ar putea perturba comerțul global.

USGS spune că o predicție de cutremur trebuie să aibă trei elemente definite - o dată și ora, locul cutremurului și magnitudinea - pentru a fi de orice folos.

Dar cronologia domnului Dmitruk continuă să se schimbe.

Predicții despre cutremure și politică

La un moment dat, el a spus că va veni imediat înainte sau după învestirea președintelui american Donald Trump.

Apoi a spus că se va întâmpla cu siguranță înainte de 2030.

Deși acel cutremur considerabil încă nu a avut loc, domnul Dmitruk a spus că încă mai crede că va avea loc.

„Nu cred că este doar întâmplător”, a declarat domnul Dmitruk. „Nu este întâmplător sau noroc”.

Acest tip de gândire este comun când vine vorba de cutremure, a spus doamna Jones. „Distribuțiile aleatoare pot arăta ca și cum ar avea modele, vedem constelații în stele”, a spus ea.

„Mulți oameni se tem cu adevărat de cutremure, iar modalitatea de a le face față este să prezică [când] se va întâmpla.”

Cum te poți pregăti pentru incertitudinea unui cutremur

Dar doar pentru că nu poți prezice când va lovi un cutremur, nu înseamnă că trebuie să fii nepregătit, au spus experții.

În fiecare an, în a treia zi de joi din octombrie, milioane de americani participă la cel mai mare exercițiu de cutremur de pe pământ: The Great Shake Out.

A fost creat de un grup de la Centrul de Cutremur din California de Sud, care a inclus-o pe doamna Jones.

În timpul exercițiului, oamenii exersează îndrumarea Drop, Cover și Hold On: se lasă în genunchi, se acoperă sub un obiect robust precum un birou și stau timp de un minut.

Forajul a devenit atât de popular încă de la început, încât s-a extins pe coasta predispusă la cutremure în alte state și țări.

Sfaturi de supraviețuire

Dacă sunt în aer liber, oamenii sunt sfătuiți să ajungă într-un spațiu deschis, departe de copaci, clădiri sau linii electrice. Dacă sunt aproape de ocean, oamenii sunt sfătuiți să fugă către un teren mai înalt după ce cutremurul se oprește, pentru a se pregăti pentru posibilitatea unui tsunami.

„Acum, în timp ce pământul nu tremură, deși nu este o situație foarte stresantă, este într-adevăr cel mai bun moment pentru a exersa”, a spus Brian Terbush, Managerul Programului de Cutremur și Vulcani pentru Divizia de Management al Urgențelor din statul Washington.

În afară de exerciții, locuitorii statelor de pe Coasta de Vest folosesc un sistem de alertă telefonică întreținut de USGS numit ShakeAlert.

Sistemul funcționează prin detectarea undelor de presiune emise de un cutremur. Deși nu poate prezice când va avea loc un cutremur în viitorul îndepărtat, oferă câteva secunde de avertizare care ar putea salva vieți. Este cel mai apropiat lucru de un „predictor” de cutremur care a fost inventat până acum.