Programul privind consolidarea clădirilor pe banii statului poate fi demarat de la începutul anului 2023. Care sunt condițiile impuse

În acest context, în Monitorul Oficial a apărut, joi, 10 noiembrie, Ordinul 2.853/2022 prin care Ministerul Dezvoltării a stabilit normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Acest lucru va permite lansarea propriu-zisă a programului. Cu toate acestea, programul va începe pe 1 ianuarie 2023 când va fi pusă în aplicare legea. În plus, acest proiect are ca scop principal proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii la clădiri le care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avariere. În plus, se dorește creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice.