Prognoze optimiste de la Banca Mondială. Ce se va întâmpla cu economia Republicii Moldova

Republica Moldova. Banca Mondială prognozează o accelerare a ritmului de creștere economică a Republicii Moldova pe termen mediu. Potrivit experţilor, acest lucru va fi posibil datorită reformelor promovate de Guvernul de Chişinău.

Prognozele se regăsesc în Raportul Băncii Mondiale privind perspectivele economice ale Republicii Moldova, prezentat marţi, 4 noiembrie, la Chişinău.

Republica Moldova este membră a Băncii Mondiale din anul 1992. Conform datelor Băncii Mondiale, din 1992, instituția financiară a alocat peste 2.1 miliarde de dolari pentru mai mult de 70 de operațiuni în Republica Moldova, acoperind domenii precum reforma reglementării și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrație fiscală, cadastru, educație, drumuri, sănătate, agricultura, apă, canalizare și energie.

Autorii Raportului consideră că în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie au apărut premise privind stabilitatea economică. Iar continuarea reformelor conduce la prognoze optimiste pentru creșterea economică.

„Din perspectiva grupului Băncii Mondiale ne bucurăm că avem o perioadă de continuitate ca urmare a alegerilor, așteptăm cu nerăbdare și noi să lucrăm cu noul guvern în baza agendei de reforme stabilită pentru perioada ce urmează. Republica Moldova se află într-o situație bună.

Acum există alinieri de politici, care sunt oferite de agenda de aderare la UE, există colaborarea partenerilor în baza acestei agende și prin mecanismul de creștere al UE, dar și prin instituțiile de dezvoltare multilaterală. Există astfel multe resurse disponibile pentru a propulsa reformele și dezvoltarea Republicii Moldova în anii ce urmează”, a declarat Ulrich Schmitt, directorul de țară al Băncii Mondiale.

Un alt factor care va accelera creşterea economică dintre Nistru şi Prut o reprezintă finanţarea europeană. Astfel, alocarea celor 1,9 miliarde de euro promise Moldovei de autorităţile de la Bruxelles reprezintă o oportunitate strategică pentru dezvoltarea economiei moldoveneşti.

Potrivit experţilor Băncii Mondiale, pe termen scurt, economia moldovenească urmează să atingă o creștere economică de 1,5 la sută. Iar pe termen mediu, o accelerare a ritmului de creștere economică.

,,Pe termen mediu, noi vedem o accelerare a ritmului de creștere economică și credem că unul din factorii structurali, care vor contribui la această creștere, va veni din partea productivității.

Noi considerăm că reformele planificate de autorități ar trebui să contribuie la creșterea productivității și, respectiv, în termen mediu, la ritmuri mai mari de creștere”, a spus Marcel Chistruga, economist de țară al Băncii Mondiale.

Totdată, consumul privat și investițiile vor rămâne principalii factori de creștere economică în Republica Moldova.

„Acest factor, desigur, este condiționat de absorbția fondurilor UE. Pe de altă parte, alt factor ține de exportul net. În viziunea noastră, exporturile nete ar trebui să aibă o contribuție mai pozitivă la creștere pe termen mediu.

Acest lucru va fi datorat alinierii treptate a economiei Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Majorarea productivității la fel va contribui pozitiv la creșterea exporturilor”, a declarat Marcel Chistruga.