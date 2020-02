Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ger, valabilă până duminică dimineață.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 8 februarie, ora 2:00 – 9 februarie, ora 10:00, pe parcursul nopţilor şi al dimineţilor vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării.

Se va ajunge la -22 grade

Temperaturile vor coborî frecvent sub -10 grade şi local, mai ales în nord-estul, centrul şi sudul ţării, sub -15 grade, chiar până în jurul a -22 de grade Celsius în zonele depresionare. În plus, în funcţie de condiţiile locale, se va forma gheţuş.

Pentru zona Bucureşti, meteorologii prognozează, în următoarele trei zile, o vreme rece, cu cer noros şi ninsori slabe, în special la începutul intervalului.

Gerul își intră în drepturi. Care va fi viteza vântului

Astfel, vineri, până la ora 22:00, cerul va avea înnorări după-amiaza şi la începutul nopţii, când temporar va ninge slab şi se va depune un strat nou de zăpadă de 2-5 cm. Vântul va sufla slab şi moderat (viteze de 25-40 km/h). Temperatura maximă va fi de 3-4 grade.

De asemenea, în intervalul 7 februarie, ora 22:00 – 9 februarie, ora 10:00, vremea va fi geroasă dimineaţa şi noaptea, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între -12 şi -8 grade, mai scăzută în zona pre-orăşenească, spre -17 grade Celsius.

În după-amiaza zilei de sâmbătă (8 februarie), maxima termică se va situa în jurul valorii de zero grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat – cu viteze de 25 – 30 km/h. Cu preponderenţă, dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de producere a gheţuşului, potrivit agerpres.ro

