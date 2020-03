Valorile de temperatură se vor situa uşor peste cele normale în ultima decadă a lunii martie în majoritatea zonelor, astfel că cele maxime se vor încadra între 10 şi 18 grade, iar cele minime între -3 şi 8 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales noaptea în sudul și în sud-estul ţării, unde numai pe spaţii mici va ploua slab. Vântul va fi în general moderat în regiunile sud-estice şi la munte şi va sufla slab în restul teritoriului. Izolat se va semnala ceaţă, iar în depresiuni, brumă.

În Bucuresti, valorile de temperatură vor fi uşor mai ridicate decât cele normale la această dată, cu o maximă de 16…17 grade şi o minimă de 5…7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat

Iată maximele de sâmbătă în alte orașe din țară:

Brasov: 12 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 13 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 16 grade

Pitesti: 16 grade

Sibiu: 14 grade

Iasi: 16 grade

Galati: 18 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 17 grade

Timisoara: 18 grade

Craiova: 15 grade

Drobeta-Turnu Severin: 16 grade

Giurgiu: 16 grade

Targu Mures: 16 grade

Pentru duminică se anuntă averse în Banat ți Oltenia. Meteorologii anunță maxime de 19 grade în Moldova, 17 in Maramures, 17 in Crisana, 18 in Transilvania, 17 in Banat, 19 in Oltenia, 18 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.

În București, duminică, se vor înregistra 18 grade.

Iata maximele de duminică în alte orațe din țară:

Brasov: 14 grade

Oradea: 17 grade

Constanta: 14 grade

Suceava: 15 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 16 grade

Pitesti: 17 grade

Sibiu: 16 grade

Iasi: 17 grade

Galati: 19 grade

Arad: 18 grade

Ploiesti: 18 grade

Timisoara: 18 grade

Craiova: 18 grade

Drobeta-Turnu Severin: 18 grade

Giurgiu: 18 grade

Targu Mures: 16 grade

