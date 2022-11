Prognoza meteo. Cum va fi vremea în iarna ce ne așteaptă, dar și anul viitor

Potrivit meteorologului ANM, vremea se va încălzi în perioada ce urmează, iar valorile termice vor urca peste limitele perioadei. Acest aspect va avea, în cele din urmă efecte dramatice. Temperaturile vor crește în perioada ce urmează.

Ne așteaptă o iarnă călduroasă

Prin urmare, spre finalul lunii noiembrie, început de decembrie, 28 noiembrie – 5 decembrie, temperaturile vor crește, astfel încât în această perioadă vremea va fi mult mai călduroasă decât în mod obișnuit, în toată țara.

De asemenea, potrivit informațiilor meteo de la acest moment, la fel va fi vremea și în cea de-a doua săptămână din decembrie.

Potrivit Elenei Mateescu, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în perioada 21-28 noiembrie.

„Va fi foarte important ceea ce se întâmplă în această săptămână 21-28 noiembrie pentru că, așa cum arată informațiile din punct de vedere agrometeorologic la acest moment pentru noul an agricol 2022-2023, care a început la 1 septembrie, observăm că încă în partea de Sud-Est a țării, seceta extremă, puternică și moderată, este prezentă”, a susținut Elena Mateescu.

În zona de sud-est, începând de duminică, temperaturile vor crește semnificativ și vor ajunge să depășească 20 de grade.

Cum va fi vremea în anul 2023

Meteorologii atrag atenția că de la un an la altul temperaturile cresc, iar precipitațiile vor fi din ce în ce mai scăzute. „Dacă ne uităm la progresia statistică, ultimii ani au fost din ce în ce mai săraci în precipitații. Temperatura a crescut de la an la an.

Pe baza acestor modele, anul 2023 nu va putea face excepție. Este posibil să se alăture seriei anilor celor mai călduroși”, a explicat directoarea ANM, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit ANM, România va avea o iarnă blândă, iar ninsorile abundente din alți ani vor lipsi în cea mai mare zonă din țară.

„La începutul fiecărei luni se dau publicității acele estimări ale marilor centre internaționale care estimează astfel de prognoze. Avem aceeași tendință cu o iarnă normală spre caldă și mai secetoasă pentru unele zone din țară. Dar aș atrage atenția asupra faptului că, cel puțin pentru luna decembrie, există o tendință normală și poate spre excedent de precipitații pe partea de sud a țării. Dar asta ar însemna precipitații sub formă de ploaie”, potrivit Gabrielei Băncilă, meteorolog ANM.