Prognoza meteo pentru a doua zi de Crăciun. Zi închisă și friguroasă pe 26 decembrie

Prognoza meteo pentru cea de-a doua zi de Crăciun indică o vreme în general închisă. Temperaturile se vor răci prin comparație cu ziua precedentă. Iar frigul va fi resimțit în mai toate regiunile.

Temporar se vor semnala și precipitaţii, în cele mai multe regiuni sub formă de ninsoare, dar și de ploaie. Iar cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse cantitatea de 15 până la 20 l/mp. Astfel, după cum am arătat vor predomina ninsorile în Moldova, în Carpaţii Orientali, dar și la munte, la altitudini mari. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie şi trecător sub formă de lapoviţă.

Pe alocuri, prin unele zone se va depune polei, cel mai probabil în jumătatea de sud a Moldovei, în Muntenia şi în Crişana. Pe arii restrânse se va semnala ceaţă.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale, mai ales în a doua parte a intervalului. Acesta se va manifesta pe crestele Carpaţilor Meridionali şi în sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 11 grade, mai scăzute în nordul şi centrul Moldovei. Aici vom avea temperaturi de -5 spre -3 grade. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -6 şi 4 grade.

Vremea pe 26 decembrie în Capitală

Vremea în București se va încadra în cadrul general, estimat de meteorologi. Ziua de 26 decembrie va fi predominant închisă, iar temperaturile se vor răci faţă de ziua precedentă.

Trecător se vor înregistra precipitaţii sub formă de ploaie şi burniţă. În cea de-a doua parte a zile, dar mai ales spre seară şi spre noaptea există probabilitatea formării unei pojghițe de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -2 spre 0 grade. Presiunea atmosferică va creşte.

Prognoza meteo pentru zona de munte

Prognoza meteo indică o vreme în general închisă la munte. Cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare. Acestea își vor face apariția în Carpaţii Orientali şi la altitudini mari în restul grupelor montane. La altitudini mai scăzute vor fi ploi şi lapoviţă.

Cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse cantitățile de 15…20 l/mp.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale, mai ales în a doua parte a zilei, pe crestele Carpaţilor Meridionali. Izolat va fi polei. Valorile de temperatură nu vor avea variaţii semnificative faţă de intervalul precedent.