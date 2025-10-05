Vremea

Prognoza meteo, 5 octombrie. Weekendul se încheie cu temperaturi neobișnuit de scăzute

Prognoza meteo, 5 octombrie. Weekendul se încheie cu temperaturi neobișnuit de scăzuteToamnă. Sursa foto: Freepik
În vestul, nord-vestul și centrul României, vremea va rămâne mult mai rece decât ar fi normal pentru început de octombrie. În schimb, în restul regiunilor se va încălzi, iar temperaturile vor atinge valori apropiate de mediile climatologice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 5 octombrie. Frigul persistă în majoritatea regiunilor

Cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile se vor semnala în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, iar spre seară și în timpul nopții și în Oltenia, sudul Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea.

În sud-vest, cantitățile de apă pot ajunge, pe alocuri, la 20–25 l/mp. La altitudini de peste 1800 m, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în Bărăgan și în Dobrogea.

Unde va fi mai cald

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade în Maramureș și 22 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime între 4 și 12 grade, mai ridicate pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi mai blândă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, dar spre seară și noaptea se vor înregistra înnorări și sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade, iar cea minimă se va situa între 7 și 9 grade.

Prognoza pentru a doua săptămână a lunii octombrie

În acest interval, valorile termice vor fi, în general, apropiate de mediile multianuale. Excepție vor face vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile se vor menține mai scăzute decât în restul regiunilor.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi puține, sub media obișnuită a perioadei, în special în sud-vest.

În a doua decadă a lunii, regimul termic va fi, în linii mari, apropiat de normalul climatologic al lunii octombrie. În zonele intracarpatice, se pot înregistra, pe alocuri, valori mai reduse. La nivel național, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

