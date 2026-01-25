Prognoza meteo, 25 ianuarie. Temperaturi mai blânde la final de weekend. Ploile vor persista în unele județe

Duminică, temperaturile vor crește și se vor situa peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei în regiunile centrale și sudice, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Ploile vor apărea temporar în vest, nord-vest, centru și sud, fiind în general slabe cantitativ, cu manifestări izolate și în alte zone ale țării. La munte sunt așteptate precipitații mixte, iar pe suprafețe restrânse se pot produce depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat și local în Crișana, unde rafalele pot ajunge la 50–70 km/h. La altitudini mari, în Carpații Meridionali și Occidentali, viteza vântului poate depăși 80–100 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 0 grade în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest, în timp ce minimele se vor încadra între -3 și 8 grade. Pe alocuri se va semnala ceață, uneori însoțită de burniță, mai ales în sudul, estul și centrul țării.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, cu șanse de ploi slabe spre finalul intervalului.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar minima va fi cuprinsă între 0 și 2 grade.

În perioada 26 ianuarie – 2 februarie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit, cu abateri pozitive mai pronunțate în sud-estul țării, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente decât media perioadei, mai ales în sud și în zona Carpaților Meridionali.

Pentru intervalul 2–9 februarie, meteorologii anunță menținerea unui regim termic peste normal în toate regiunile, iar ploile vor fi peste mediile climatologice în sud și est, în timp ce în restul țării se vor apropia de valorile normale.

În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivel național, iar cantitățile de precipitații vor fi în creștere în majoritatea zonelor, cu un plus mai vizibil în sud-vest.

Ultima parte a intervalului analizat, 16–23 februarie, va aduce din nou valori termice ușor peste medie în toată țara, în timp ce precipitațiile se vor situa, în general, în jurul normalului, cu mici excedente în regiunile sud-vestice.