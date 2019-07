16 iulie

Profeții europene. Previziunile economice din vara anului 2019 pentru România. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 16 iulie s-au născut Ginger Rogers, Ruben Blades, Ronald Amundsen, Andrea del Sarto, Gheorghe Cozorici, Dimitrie Anghel, Sergiu Adam.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Sf. Sfinţit Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi. Avudim şi Faust.

Tradiţional, în ”Kalendar”, Circovii de vară, Cercurile Mărinii, Ciurica. Începând din 15 (Chiric Şchiopul) sau 16 iulie, Circovii sunt spirite feminine, compozite, dar cu preponderenţă elemente de foc, care „ciuruiesc în bătaie” pe cei care nu ţin cele trei zile de interdicţii. Se poate specula că este o sărbătoare ce vine tocmai din matriarhat, femeile nu fac dragoste, ci război, adică ciomăgesc bărbaţii neascultători ai datinei.

Mircea Eliade spunea că Circovii sunt un fel de arhetip al sărbătorii amazoanelor, în plin miez al verii fecunde, sunt trei zile în care femeile se pot răzbuna libere pe bărbaţii „leneşi la muncă, beţivi şi neperformanţi în pat”. Un fel de #MeToo din antichitate.

„Evenimentul Zilei” din ziua de 16 iulie 1945 a fost, pe atunci, un secret de stat. Era atomică începea prin detonarea unei bombe atomice în New Mexico, în cadrul proiectului „Manhattan”. Amintitul proiect a însemnat efortul fantastic a unui echipe de savanţi de primă mărime, majoritatea evrei, conduşi de Robert Oppenheimer, a peste 40 de companii private şi a 130.000 de oameni. Costul proiectului, reactualizat pentru valoarea de astăzi a fost de peste 30 miliarde dolari.

Mai există şi o altă variantă a acestui eveniment, „teoria conspiraţiei”. Am tot amintit de ea, în ultimii opt ani. Poate, din nou, la anul…

Cu cinci planete retrograde și o opoziție multiplă, ziua este fooooarte ”complexă”! Am un bad feeling, dar nu mă laud, o să trecem și peste asta!

Am primt curierul de Bruxelles. Credeați că o să scăpați de limba de lemn a documentelor europene? Mai ales că ceea ce urmează a fost însoțit de un bilețel care spunea, în glumă: ”… dom profesor, ăștia cu previziunile lor vă fură meseria!” Iată:

”Previziunile economice din vara anului 2019 pentru România: o creștere PIB de 4%, inflație: 4,2%

Previziunile pentru creșterea PIB-ului în zona euro în 2019 rămân neschimbate la 1,2 %, în timp ce previziunile pentru 2020 au fost reduse ușor, la 1,4 %, ca urmare a ritmului mai moderat preconizat pentru restul anului (previziunile din primăvară: 1,5 %). Previziunile privind PIB-ul UE rămân neschimbate, la 1,4 % în 2019 și la 1,6 % în 2020.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, comisarul responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Toate economiile din UE urmează să crească în acest an și în anul următor, chiar dacă creșterea puternică din Europa Centrală și de Est se află în contrast cu încetinirea creșterii economice înregistrată în Germania și Italia. Reziliența economiilor noastre este pusă la încercare de dificultățile persistente ale industriei prelucrătoare care decurg din tensiunile comerciale și din incertitudinea politică. Pe plan intern, un Brexit fără acord rămâne o sursă majoră de risc.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat:„Economia europeană continuă să crească, într-un context global dificil. Toate țările UE urmează să înregistreze din nou creștere economică, atât în 2019, cât și în 2020, datorită unei piețe puternice a forței de muncă care susține cererea. Având în vedere numeroasele riscuri care amenință perspectivele, trebuie să ne intensificăm eforturile de a consolida și mai mult reziliența economiilor și a zonei euro în ansamblu.”

Cererea internă, motor de creștere în UE

La începutul acestui an, creșterea s-a bazat pe o serie de factori temporari, însă pentru restul anului se preconizează rezultate mai slabe, deoarece perspectivele de relansare rapidă a activității de prelucrare și a schimburilor comerciale la nivel mondial s-au diminuat. Se preconizează că, în 2020, creșterea PIB-ului va fi mai puternică, în parte datorită unui număr mai mare de zile lucrătoare. Cererea internă, în special consumul casnic, continuă să impulsioneze creșterea economică în Europa, susținută de o piață a forței de muncă în continuare puternică. Se preconizează că PIB-ul va crește în toate statele membre ale UE în acest an și în anul următor, dar creșterea va fi semnificativ mai puternică în anumite zone (de exemplu, Europa Centrală și de Est, Malta și Irlanda) decât în altele (de exemplu, Italia sau Germania).

Se preconizează o inflație mai scăzută, pe fondul scăderii prețurilor la petrol

Previziunile privind inflația globală în zona euro și în UE au fost reduse cu 0,1 puncte procentuale pentru anul curent și anul următor, în principal ca urmare a scăderii prețurilor petrolului și a perspectivelor economice ușor mai slabe. În prezent, se estimează că inflația (indicele armonizat al prețurilor de consum) în zona euro va ajunge la o medie de 1,3 % atât în 2019, cât și în 2020 (previziunile din primăvară: 1,4 % în 2019 și 2020), în timp ce în UE se preconizează o medie de 1,5 % în 2019 și de 1,6 % în 2020 (previziunile din primăvară: 1,6 % în 2019 și 1,7 % în 2020).

Riscurile de evoluție negativă au crescut

Riscurile la adresa perspectivelor economice globale rămân foarte interconectate și sunt, în principal, negative. Confruntarea economică prelungită dintre SUA și China, alături de incertitudinea ridicată legată de politica comercială a SUA, ar putea prelungi actuala tendință descendentă a comerțului și a industriei prelucrătoare la nivel mondial și ar putea afecta și alte regiuni și sectoare. Această situație ar putea avea repercusiuni negative asupra economiei mondiale, inclusiv prin perturbări ale piețelor financiare. De asemenea, tensiunile din Orientul Mijlociu amplifică potențialul de creștere semnificativă a prețurilor petrolului. Pe plan intern, Brexit rămâne o sursă majoră de incertitudine. În cele din urmă, există, de asemenea, riscuri semnificative care planează asupra factorilor de creștere pe termen scurt și a dinamicii economice a zonei euro. Dificultățile din industria prelucrătoare, dacă persistă, și deteriorarea încrederi întreprinderilor ar putea influența și alte sectoare și ar putea afecta negativ condițiile de pe piața muncii, consumul privat și, în cele din urmă, creșterea economică.

Pentru Regatul Unit, o ipoteză pur tehnică

Având în vedere procesul de retragere a Regatului Unit din UE, previziunile pentru 2019 și 2020 se bazează din nou pe o ipoteză pur tehnică de statu-quo în ceea ce privește structura schimburilor comerciale dintre UE27 și Regatul Unit. Această ipoteză a fost formulată doar în scopul elaborării previziunilor și nu are niciun impact asupra viitoarelor negocieri dintre UE și Regatul Unit.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la evoluția cursurilor de schimb, a ratelor dobânzilor și a prețurilor produselor de bază, întemeiate pe informațiile disponibile până la data de 28 iunie. În ceea ce privește toate celelalte date care au fost avute în vedere, previziunile țin cont de informațiile disponibile până la data de 2 iulie.

Comisia publică anual patru seturi de previziuni economice. Previziunile publicate iarna și vara examinează doar evoluția anuală și trimestrială a PIB-ului și a inflației pentru anul în curs și pentru anul următor pentru toate statele membre și pentru zona euro, precum și datele consolidate la nivelul UE.

Următoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele de toamnă, care vor fi publicate în noiembrie 2019.”

”Cincinalul în patru ani și jumătate” or something, utopia acestor ”rapoarte europene” o întrece cu mult pe cele din ”Scânteia” răposată. Inflație de 4,2%??? Poate în visele frumoase ale guvernanților. Inflația în România este de patru-cinici ori mai mare! Să vă spun cum se calculează, la consumatorul final. Se iau prețurile de la 1 ianuarie 2019 și se fac rapoarte cu cele din prezent. La ceea ce consumați: pâine, brânză, carne, cartofi, benzină, energie electrică, întreținere etc etc, repet, pe ce se duc banii domniilor voastre. Țigări, cafea, băuturi – sigur că da! Se adună indicii și se împart la numărul lor. Rezultă rata inflației. Pentru mine, față de începutul anului, este de 19,87%.

Dar, paradoxal, îmi plac vremurile actuale, pentru că le înțeleg ușor, în prostia lor sunt ușor previzibile, chiar dacă scandalizează. Însă, simt nevoia refugiului în trecut, la italo-disco, muzica lui Giorgio Moroder, l-am cunoscut pe italianul din Urtijëi, un creator genial și un om de excepție, erudit și rafinat, și la seriale alb-negru, ”The Avengers” cu John Steed și Emma Peel. Este o legătură cu energiile tinereții. Atenție, în astral au apărut obstacole noi, este greu și periculos. Este ca bancul acela vechi. ”Ioane, ce bine era pe vremea lui Stalin!” ”Cum să fie bine, ne-au trimis în lagăr, la Canal!” ”Da, dar aveam 20 de ani!”

Astrologia studiază Timpul. Așa că nu o să fiți surprinși dacă vă spun, poate pentru a mia oară, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi poţi să îţi verifici legăturile sociale, vezi pe cine te poţi baza şi pe cine nu! Marte, bine aspectat, indică o zi pozitivă. Trebuie să obţii mediul favorabil pentru interesele tale. Poate la serviciu, la muncă trebuie să ţii locul celor plecaţi în vacanţă. Dacă este să accepţi noi raspunderi şi „sarcini multiple” asigură-te fie că este pe termen scurt, fie că primeşti bani în plus. Sau măcar o vorbă bună! Evita nerăbdarea şi graba, mai ales dimineaţa, când munceşti. Trebuie să faci mai mult efort în ceea ce priveşte colaborarea, spiritul de echipă. Însă, slianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient şi să-ţi îndeplineşti partea de obligaţii…

TAUR Treci printr-o perioadă mai calmă, liniştită, adică vrei să te relaxezi mai mult, acasă. Reducerea aceasta de activitate are influenţe bune asupra banilor. Nu ieşi în oraş = nu cheltuieşti! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă îţi respecţi propriile planuri şi dorinţe îţi creşte proporţional şi încrederea în forţele proprii, capacitatea de a prevala. O veste pare că este interesantă şi te poate influenţa. Nu te grăbi, ia informaţii suplimentare, vestea nu este de genul „primul venit, primul servit” are o importanţă strategică pentru tine. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active proprii, cu micile sau marile tale proprietăţi, astăzi nu este o zi favorabilă acestor tip de negustorii, pe un Mercur încă retrograd.

GEMENI Ţine mobilul la îndemână, poţi primi o veste importantă pentru tine. Cu toate că nu te caracterizează, astăzi eşti prea rigid în gândire, fapte şi gesturi. E ceva trecător, mâine eşti ca nou! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte, fie failiei, fie anturajului. Dacă este vorba de un film sau vreo distracţie, nici nu văd ce te-ar împiedica! Te îngrijorează în continuare un membru al familiei, sau un prieten, grav bolnav. Trebuie să ajuţi cât poţi, dar nu uita ceea ce era scris de acum şase mii de ani, cu cuneiforme, pe o tăbliţă de lut ars: „Destinul nu se cumpără cu bani!”

RAC Vibrezi de energie şi este greu să te relaxezi, să te linişteşti. Eşti pus la încercare de o situaţie seducătoare, dar fii credincios propriilor valori, drumului tău şi refuză cu hotărâre. Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile în tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul! Chiar dacă nu este ziua ta de naştere, poţi primi mici „cadouri” de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Dacă este ziua ta, poţi sărbători elegant la serviciu cu un tort de ciocolată cu nuci şi migdale reţeta Sanda Marin (Cecilia Maria Simionescu) şi şampanie dulce, bineînţeles frapată.

LEU Poţi miza pe intuiţie şi prima impresie ca norme călăuzitoare în discuţii şi negocieri. Ai unele îndoieli în privinţa unor colegi, care par nesiguri. Dar eşti rege în junglă, nu la serviciu! Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin îndepartat. Asta înseamnă că nu ai rezolvat problemele complet. O mică decepţie, dar care poate fi pe drumul unei mari realizări. După cum ştii, sau nu, un drum nu este niciodată drept şi o carieră nu este niciodată numai ascendentă, numai de succes. Sunt suişuri şi coborâşuri, dealuri şi văi. Teoria ondulatorie a lumii!

FECIOARĂ O zi nu prea grozavă. Trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Amână pe mâine ce nu poţi rezolva azi, este o metodă verificată! Noi reguli, noi obiceiuri ţi se strecoara în casa si vor să patrundă şi în sufletul tau. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ţi convine… nu tot ce este nou este şi mai bun. Şi nu tot ce este vechi este expirat şi trebuie aruncat. Arta reuşitei în viaţă este o îmbinare de succes între nou şi vechi. Tu, care ai geniul detaliului şi expertiza analizei duse la infinit poţi realiza uşor reţeta care îţi trebuie. Trebuie doar să îndrăzneşti, să nu te laşi influenţat!

BALANŢĂ Este din ce în ce mai greu, dar aşa este când te apropii de un rezultat, de o finalizare. Azi încercă să nu te implici în nimic important, doar activitatea obişnuită, fără riscuri inutile! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, sigur, dacă nu eşti deja în vacanţă! În plan sentimental, declaraţiile sau mărturisirile pe care le auzi azi trebuie luate cu rezervă, în inventar. Nu te bucura, sau întrista, prematur, viitorul este încă departe!

SCORPION Eşti într-o situaţie favorabilă şi în formă bună fizică şi psihică. Poţi să înaintezi în direcţia intereselor tale, eşti convingător şi vezi lucrurile în profunzimea şi complexitatea lor. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da o petrecere la un local, aşa de marţi, în ciuda celor trei ceasuri rele de marți şi de ziua motanului Faust, că doar este ziua lui în calendar, că pe oameni nu prea i-am auzit pe aici să se recomande: „Bună, sunt Faust, cel cu pactul cu Diavolul!” Un motan îşi poate permite fel de fel de excentricităţi, inclusiv un pact cu Diavolul, că doar motanul are nouă vieţi!

SĂGETĂTOR Azi nu ezita, din comoditate sau convenţionalism, să discuţi cu anturajul sau familia ta, să clarifici foarte bine ce aştepţi de la ei în derularea intereselor tale, să obţii sprijinul lor! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlezi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Nu pierde timpul, al tău şi al altora! Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie ce cumperi şi cât cheltuieşti. Negustoria nu prea este avantajată, pe un Mercur în continuare retrograd în Leu.

CAPRICORN De azi, pe o conjunctură favorabilă, proiectele tale, interesele personale, sunt avantajate şi tu te comporţi foarte bine şi eşti apreciat. Un sfat bun ajunge la tine la momentul potrivit! De asemenea te poţi aştepta la noi cunoştiinţe, adică la domeniul aspectului social. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vortex de trăiri, sentimente şi evenimente din cele mai interesante. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihnește-te astăzi mai mult, relaxează-te cum ştii mai bine, activ sau pasiv, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine!

VĂRSĂTOR Ai o reactivitate bună, un răspuns prompt, eşti spontan şi energic. Azi încerci să găseşti repede şi în timp real soluţii la blocajele şi obstacolele pe care le întâlneşti. Nu pleca la drum lung, în călătorii de afaceri, dacă este vorba de vacanţă este altceva! Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile. Pastreaza-ti speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi placută pentru tine, ai această posibilitate!

PEŞTI Azi înregistrezi unele succese minore, dar eşti pe drumul cel bun. Ai tendinţa să generalizezi, să tragi concluzii şi învăţăminte, dar nu pierde timpul cu teoria, pe tine practica te omoară! Nu te implica în nimic important, doar activitatea obişnuită. Astazi te poti juca de-a “contabilul”. Ai de facut nu numai pasivul şi activul cheltuielilor tale cam paguboase din ultimul timp, dar şi al zilelor bune şi rele, al evenimentelor bune şi mai puţin plăcute. Nu te lăsa influenţat de ceea ce se discută sau de veştile negative de la televizor. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Tu fii mai pragmatic şi vezi-ţi neabătut de drumul tău, de interesele tale şi ale familiei tale!

