Profeția biblică spune că Israelul se va confrunta cu invazia Iranului. Un blog al conspirației creștine susține că această invazie ar putea veni din inima de odinioară a puternicului imperiu persan.

Numeroasele capitole ale Bibliei descriu o cronologie profetică a evenimentelor care vor conduce la a doua venire a lui Iisus Hristos.

De la Răpire și Tribulații până la războiul final dintre bine și rău, Armaghedon, creștinii din întreaga lume așteaptă ziua întoarcerii lui Mesia, scrie Express.

În Matei 24, Iisus le-a spus ucenicilor Săi despre războaie și zvonuri despre războaie. Despre dezastre naturale și persecuții creștine care vor preceda a doua Sa venire.

Biblia vorbește și despre Țara Sfântă vizată de dușmanii lui Israel.

„Mă voi întoarce și îți voi pune cârlige în fălci și te voi scoate cu toată armata ta”

Conform blogului conspirației creștine Bible Prophecy – Signposts of the Times, Cartea lui Ezechiel din Vechiul Testament descrie un viitor război cunoscut sub numele de conflictul Gog/ Magog.

Ezechiel 38: 4-6 spune: „Mă voi întoarce și îți voi pune cârlige în fălci. Și te voi scoate cu toată armata ta – caii tăi, călăreții tăi înarmați și o hoardă mare, cu scuturi mari și mici, toții fluturându-și săbiile”.

„Persia, Cush și Put vor fi cu ei, toate cu scuturi și coifuri, și Gomer cu toți oamenii săi, și Beth Togarmah din nordul îndepărtat cu toate trupele – numeroasele națiuni cu tine”.

Persia în acest context a fost interpretată ca națiunea modernă a Republicii Islamice Iran.

Puternicul Imperiu Persan se întindea altădată în Orientul Mijlociu. Ajungea în unele părți din Africa de Nord și se aventura până în Europa de Sud-Est și în India.

Înființat în anul 550 î.Hr. de către Cirus cel Mare, imperiul a cunoscut declinul, 200 de ani mai târziu.