Profesorul Constantin Dulcan despre importanța gândurilor







Profesorul Constantin Dulcan a explicat faptul că ceea ce credem este de fapt ceea ce ne creează realitatea. Fie că ne place sau nu, gândurile noastre sunt extrem de importante.

Constantin Dulcan spune că există legături evidente între gânduri și realitatea pe care o trăim. ”Credința creează realitatea. Gândul modifică materia. ceea ce gândesc eu se poate transforma în materie. Emoțiile mele se pot transforma în materie. comunicarea între creier emoție și corpul meu este o conexiune.

Sunt neuro-peptide care ajung la ADN-ul nostru și ADN-ul nostru transformă în materie. Nu este indiferent ce gândim. Ai un gând negativ, dacă vrei să scapi de el și tot te gândești la el, nu ai să scapi. Aduci alt gând și te concentrezi pe el”, a mai adăugat acesta.

Profesorul a venit și cu o soluție. ”Nu există în viața unui om să nu fie un moment de bucurie, de fericire, că ai iubit că te-ai căsătorit, că ai câștigat. Orice altceva. Întotdeauna când ai un gând persistent, presant, adu-ți un gând de fericire în viața ta. Se spune că în momentul în care auto evoci un moment fericit el este adus cu întreaga lui energie pe care a avut-o la momentul respectiv.

Și atunci această energie pe care o dai creierul tău îți ocupă creierul de așa manieră că nu mai lasă loc și pentru suferință”, a mai explicat acesta. Un astfel de gând poate susține o altfel de energie, drept urmare odată schimbată aceasta trebuie susținută tot mintal.

Profesorul mai spune că avem autoritate asupra gândurilor noastre, drept urmare le putem schimba atunci când apar cele negative. Mai ales că acestea din urmă influențează și chimia organismului, ceea ce de multe ori este toxic. Un alt aspect care se dovedește provocator este conștientizarea acestor tipuri de gânduri. Asta pentru că suntem atât de obișnuiți cu ele, că nu ne mai dăm seama că sunt toxice.