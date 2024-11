Opinii Procurorul șef DIICOT pentru care judecătorii au găsit iertare legală. Atenție șoferi și polițiști!







Articolul acesta este o lecție pentru toți șoferii și mai ales pentru cei din funcții publice, plecând de la cazul unui cunoscut magistrat. Îl cheamă Daniel Horodniceanu și a fost procurorul șef al DIICOT și al CSM. Parte din motivarea Înaltei Curți, care e izvor de drept, poate fi invocată de mulți alți șoferi.

A trecut ceva timp de la aventura rutieră a procurorului Horodniceanu și de la incidental acestuia cu doi polițiști, neinspirați să aibă un dialog în contradictoriu cu magistratul, ba să-l și filmeze.

Unii au uitat cele întâmplate. O să reamintesc aspectele esențiale. Deocamdată punctez faptul că marele șef al procurorilor a avut câștig în scandalul cu polițiștii rurali de la Circulație.

După ce la Judecătoria Panciu și la cea a doua instanță, magistratul a pierdut procesul, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) nu l-a găsit vinovat de nimic pe Daniel Horodniceanu și a explicat în motivare de ce nu i-a dat nicio sancţiune disciplinară procurorului CSM. De asemenea, polițiștii acuzați de abuz au primit o lecție de la judecători despre cum trebuiau să acționeze cu un demnitar sau cu un alt șofer.

Procurorul Horodniceanu le-a spus polițiștilor cine este, căci așa e legal

Înalta Curte, în complet de cinci judecători, arată în motivare„Declinarea calităţii de procuror nu a fost făcută în contextul solicitării unui tratament favorabil”.

Există o filmare făcută de unul dintre polițiști cu telefonul. În ea, atunci când fostului șef al DIICOT i s-a cerut actele ca oricărui șofer care a comis o contravenție, Daniel Horodniceanu spune că e procurorul cunoscut în tot județul Iași și în toată țara, dar și că el împreună cu Gabriel Oprea le-a crescut salariile polițiștilor.

Favorizarea demnitarilor prin declinarea funcției în fața agentului de la Circulație

Judecătorii au decis că e normal ca Horodniceanu le-a spus polițiștilor că e procuror CSM și că nu a făcut-o pentru intimidare.

„Declinarea repetată a calităţii de procuror nu a fost făcută în contextul solicitării unui tratament favorabil, ci dimpotrivă, pârâtul procuror a insistat să fie aplicată legea şi să fie sancţionat, fără a pretinde exonerarea de o eventuală răspundere”, se arată în motivarea ICCJ.

De acum înainte un parlamentar, un primar sau orice șofer cu funcție importantă poate spune polițistului cine este. Dacă agentul se sperie, investigarea rutieră se oprește pe șosea, dacă nu, se ajunge la proces.

Fimarea cu bucluc. Argument ce poate fi folosit de șoferi dacă polițistul e prost pregătit

Dacă pentru procurorul Horodniceanu s-a putut, se va putea și pentru alți români filmați în trafic. Am publicat de-a lungul timpului multe știri în care șoferii erau filmați încălcând reguli de circulație de alți participanți la trafic, sau filmări cu copii la volan. S-a lăsat cu dosare penale sau sancțiuni contravenționale.

Nimeni nu și-a pus problema că aceste filmări n-ar fi legale. Acum, datorită motivării Înaltei Curți în cazul magistratului Daniel Horodniceanu, am aflat.

Înalta Curte a exclus înregistrarea făcută de poliţişti întrucât a fost făcută cu telefonul, nu cu body-cam-ul din dotare.

„Telefonul mobil personal al poliţistului nu poate fi asimilat unui mijloc de înregistrare din dotare”, se arată în decizia judecătorilor.

Judecătorii au ajuns la concluzia că înregistrarea făcută de poliţişti cu telefonul a ajuns în spaţiul public, însă nu în integralitate şi nu a fost clar dacă a fost editată.

Așadar, oricât ne-ar enerva cazul fostului șef de la DIICOT, oricât am bănui un aranjament între șefii magistraților și ai Poliției, am aflat și cum se poate apăra și un șofer inginer, profesor, tâmplar, muncitor etc. Dar și cum poate uza legal de declinarea identității un demnitar fără a fi considerat un abuz.