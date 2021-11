Procurorii nevoiți să ceară achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu. Acuzațiile nu sunt prevăzute în lege

Procurorii au solicitat judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) achitarea fostului preşedinte al Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la uzurpare de calităţi oficiale.

Este vorba despre dosarul care i-a fost întocmit în decembrie 2020, pe motiv că nu ar fi constatat şi nu a supus votului, în plenul Senatului, încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu. Acesta avea o decizie definitivă în instanţă prin care a fost declarat incompatibil şi, drept urmare, nu mai putea ocupa o funcţie publică.

După aproape un an, Parchetul General a solicitat achitarea, pe motiv că textele de lege în baza cărora a fost trimis în judecată Călin Popescu Tăriceanu „generează confuzie”.

Prevederile din lege sunt confuze

„Din articolul 25 din Legea ANI se poate deduce că şi incompatibilitatea declarată ulterior are aceleaşi efecte ca o interdicţie. Ca şi cum nu ar fi fost scris de jurişti, articolul de lege presupune o interdicţie. Cred că articolul 25 din Legea ANI trebuie coroborat cu articolul 7 din Statul parlamentarilor. (…) Încetarea mandatului de deputat sau senator prin incompatibilitate este prevăzut de art. 7, lit (c), la data la care raportul ANI nu mai poate fi contestat. Obligaţia de la alin. 2 lit. (c) se referă la ipoteza în care raportul ANI fie constată o incompatibilitate în curs, fie o incompatibilitate din urmă. Acest construct al articolului 7 generează confuzie. (…)

Conchid că în cazul inculpatului Călin Popescu-Tăriceanu se impune achitarea pentru abuz în serviciu. Temeiul în care ar trebui pronunţată achitarea: inexistenţa obligaţiei de a face ceva trebuie să ducă la aplicarea art.16 lit. (a) din Codul de procedură penală – fapta nu există. Câtă vreme nu se poate identifica o faptă, atunci fapta nu există. Alţi jurişti cu care m-am consultat sunt de părere că fapta nu este prevăzută de legea penală, deci art.16 lit. (b)”, a susţinut procurorul în fața judecătorilor.

Dosarul va fi închis și pentru al doilea inculpat

Reprezentantul Parchetului a cerut şi achitarea celuilalt inculpat din dosar, fostul senator Cristian Marciu.

„În ceea ce priveşte fapta inculpatului Marciu de uzurpare de calităţii oficiale, anume că ar fi folosit fără drept calitatea de senator, se impune achitarea pentru că fapta nu întruneşte un element de tipicitate al infracţiunii. (…) Nu există fapte ilicite, ceea ce impune şi respingerea acţiunii civile”, a adăugat procurorul.

Avocatul lui Tăriceanu a apreciat opinia procurorului

Călin Popescu Tăriceanu l-a avut ca avocat pe fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader care a apreciat rigoarea procurorului de şedinţă. El a afirmat că nu există nicio dispoziţie legală care să fi fost încălcată de fostul preşedinte al Senatului.

„Apreciez atât concluziile, cât şi rigoarea analizei doamnei procuror. Linia de apărare pe care o voi susţine are în vedere că în ceea ce îl priveşte pe Tăriceanu nu există o dispoziţie legală pe care să o fi încălcat, nici prin acţiune, nici prin inacţiune. Am în vedere decizia Curţii Constituţionale.

Nicio dispoziţie legală nu a fost încălcată de către Tăriceanu, pentru că procedura vacantării unui post de senator e reglementată prin Statut. El şi-a îndeplinit obligaţiile pe care le avea”, a spus Tudorel Toader.

Instanţa a rămas în pronunţare în acest caz pentru data de 7 decembrie.