Dezvăluiri incendiare în cazul Caracal! Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a comentat informația potrivit căreia Gheorghe Dincă a depus plângere penală, reclamând că a fost bătut în închisoare de poliţişti. Avocatul crede că este doar un plan de protejare a lui Dincă.

,,Această plângere a fost făcută pentru a se aruncă vina şi pentru a fi protejat. Îl ajută tot pe Dincă. Tot ce-şi doreşte sufletul lui Dincă, procurorii îi pun la dispoziţie… cu excepţia doamnei Hosu”, a spus avocatul Tonel Pop, la România TV.

El afirmă că Dincă nu ar fi fost bătut de polițiști, așa cum susține el.

,,Am văzut tot ce înseamnă filmări, examinare la care a fost supus Dincă. Am văzut toate imaginile, de când a intrat în cabinetele medicale, când era dezbrăcat. Am văzut cu ochii mei, nu avea vânătăi, semne. Avea tupeu, minte! Acest Dincă făcea pe victima, era penibil când le explică medicilor. Dincă e boierul acestei anchete şi procurorii îi cântă în strună”, a mai spus avocatul Tonel Pop.

