Procesul vedetei de la Oscar. Kevin Spacey, acuzat de agresiune sexuală. Actorul va apărea în fața instanței

Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuală de trei bărbați. Actorul de la Oscar în vârstă de 62 de ani are și o acuzație suplimentară de a determina o persoană să se angajeze într-o activitate sexuală fără consimțământ.

Acum, vedeta a fost acuzat de serie de agresiuni sexuale împotriva a trei bărbaţi, după o anchetă a poliţiei din Londra. Totul s-ar fi întâmplat între martie 2005 şi aprilie 2013, patru dintre incidente producându-se la Londra şi un alt incident la Gloucestershire. Victimele sunt doi bărbați de peste 30 de ani.

Kevin Spacey a renunțat la lumina reflectoarelor de 5 ani, după ce a fost acuzat de comiterea unor infracţiuni de natură sexuală.

Kevin Spacey a fost pus sub acuzare

Luna trecută, Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru că a determinat o persoană ”să se angajeze într-o activitate sexuală cu penetrare fără consimțământ”, a anunțat Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie.

„CPS a autorizat urmărirea penală împotriva lui Kevin Spacey, 62 de ani, pentru patru capete de acuzare de agresiune sexuală împotriva a trei bărbați”, a declarat Rosemary Ainslie, șefa diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Decizia de a-l pune sub acuzare pe Spacey vine după ”o analiză a probelor strânse de Serviciul de Poliție Metropolitană în cadrul anchetei sale”, au anunțat autoritățile.

În noiembrie 2017, teatrul Old Vic din Londra a declarat că a primit 20 de acuzații separate de comportament nepotrivit al lui Spacey de la 20 de bărbați care au interacționat cu el acolo sau în legătură cu acesta, între 1995 și 2013. El a fost scos din serialul de televiziune „House of Cards” și eliminat din filmul „All the Money în the World” după ce au ieșit la iveală acuzațiile.

În Statele Unite, Kevin Spacey a fost în instanţă de actorul Anthony Rapp care-l acuză de violenţe sexuale şi fizice produse în anii ’80. La vremea respectivă, Rapp avea doar 14 ani. Anul trecut un judecător din Manhattan a respins acţiunea intentată împotriva lui Spacey de un alt bărbat.