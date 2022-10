Procesul celor 12 polițiști clujeni de la Rutieră, acuzați de corupție, a încetat. După zece ani, Curtea de Apel Cluj a constatat prescripția

În baza deciziei Curții Constituționale a României, care impune ca termen de prescripție, cel general pentru toate faptele penale, avocații celor 12 polițiști clujeni au solicitat încetarea procesului penal. Termenul de prescripție s-a împlinit în luna aprilie 2022.

La ultimul termen de judecată, la Curtea de Apel Cluj, la dosar a fost depusă o cerere prin care se invocă prescripția faptelor penale, de care cei polițiști sunt acuzați.

În februarie 2020 au fost condamnat la fond

Procesul a fost tergiversat nepermis de mult, dacă ar fi să ne luăm după standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, care impune un termen rezonabil, în soluționarea cauzelor penale.

În 2020, la opt ani de la comiterea faptelor, Tribunalul Cluj a decis să aplice pedepse cu executare tuturor celor zece oameni ai legii acuzați de corupție.

Ioan Mureşan şi Victor Soran au primit 2 ani şi 4 luni, Rareş Todoruţ un an şi şi şase luni, Vasile Sucală, un an şi cinci luni, Dorin Alb, un an şi două luni, Tudor Mânzat, un an şi o lună, Cătălin Lupaş, un an, Radu Mureşan, 10 luni, Eduard Gălăţan, 9 luni şi Dacian Roşca 8 luni. Alți doi polițiști au fost achitați.

Curtea de Apel Cluj a încetat procesul

Apelul s-a judecat la Curtea de Apel Cluj, unde avocații au invocat prescripția faptelor penale.

Acum, toate acuzațiile aduse acestor polițiști sunt prescrise, judecătorii fiind obligați să înceteze procesul penal și să aplice decizia Curții Constuționale.

Așa se face că toți cei implicați se vor întoarce în funcțiile deținute la momentul anului 2022. O altă parte dintre polițiști s-au pensionat sau pot cere acum pensionarea, după încetarea procesului penal, ca urmare a prescripției faptelor.

Stenograme haioase

La dosar există multe stenograme în care polițiștii rutieri clujeni vorbesc între ei, despre șoferi, pe care i-au boteza ”șalăi”.

”Suntem ca la pescuit. Vine șalăul, vine, nu vine șalăul, nu vine. Care scapă, scapă, pe care-l f*** îl f***, care lasă, lasă, care nu, nu și așa ni”, îi spunea agentul Ioan Mureșan, porcleit ”Tano”, unui coleg.

Agentul s-e pensionat la scurt timp de la decșanșarea acestui dosar penal, îndeplinind condițiile de pensionare.

Cum se împarțea șpaga

O altă interceptare haioasă, între Ioan Mureșan și Victor Șoran se referă la împărțirea șpăgior.

Mureșan: Cât vine 50 de euro și 50 de ăștia și … zi mă! Stai că … lasa-l să meargă el! 43 și cu 50 îs 930 de lei. Vin 930 de lei … 450 de lei la unui. Io!

Șoran: Ce? Ce să-ți dau?

Mureșan: Vine 930. 45 de lei la unui, 46 de lei …

Șoran: Ce?

Mureșan: 50 de lei și 10 euro. 10 euro îs 43 de lei, nu? 430 și 50, 43 și cu 50 …