Românca, Carmen Constantin, este originară din Pitești și a povestit într-o postare pe rețelele de socializare cum decurgre testarea pentru depistarea infecției cu noul coronavirus în cazul contacților celor care au fost declarați bolnavi de COVID-19.

Potrivit relatării, o parte dintre aceștia sunt chemați la un punct de testare, într-o parcare, unde prezintă actele și li se iau probe din gât, pe geamul mașinii. Oamenii nu sunt lăsați să coboare din autoturisme în tot acest timp, pentru a evita să intre în contact cu alte persoane.

„Cea mai apropiată prietenă a mea din Linz are Corona. Nu îi plângeți de milă, că nu are niciun simptom, iar ceilalți membri din familie sunt negativi. Treaba e că, vizitându-ne noi vineri seara (înainte cu 2 zile de confirmarea virusului), automat am fost pe lista scurtă și ne-au băgat în carantină, întreaga familie 14 zile”, a arătat Carmen Constantin pe Facebook.

Ea a continuat povestind cum a fost sunată de un funcționar de la Primăria orașului Linz, care i-a transmis că în cazul unor controale, toți cei patru membri ai familiei, plasați în izolare trebuie găsiți la domiciliu. Acesta i-a prezentat regulile pe care trebuie să le urmeze și a avertizat-o că în cazul în care nu le respect riscă să fie amendată cu o sumă foarte mare.

„Ieri m-au sunat de la Primăria Linz și mi-au comunicat că la orice oră, în caz de control la domiciliu, toți 4 trebuie să fim acasă. Că nu e de glumit, că amenzile sunt foarte mari. Mi-au trimis rapid notificări pe mail cu informări și declarații necesare la muncă, un tabel în care să ne trecem temperatura de două ori pe zi, dar și un formular pentru a primi ulterior un ajutor de la stat pentru această perioadă (cred)”, a mai povestit femeia.

Ulterior, românca a fost contactată de reprezentanții Crucii Roșii din Austria, care au programat-o, pee a și pe familia ei, pentru testare.

„Ne-au chemat pe toți patru la punctul lor de testare, unde m-am simțit ca la coadă la McDrive. Am prezentat actele lipite pe parbriz în interior, nu am coborât niciunul din mașină, iar în incinta cu pricina o domnișoară echipată precum cosmonauții ne-a luat exudat din gât, pe geamul mașinii. Urmează să fim sunați zilele următoare pentru a ni se comunica rezultatele”, a mai scris Carmen Constantin în postarea pe care a publicat-o pe Facebook.