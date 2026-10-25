Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai importante noduri aeriene din Europa, a anulat zeci de zboruri duminică, 25 octombrie, din cauza vânturilor puternice provocate de furtuna Boelo. Perturbările au afectat atât plecările, cât și sosirile, iar numeroase curse către destinații europene au fost anulate sau au înregistrat întârzieri. Potrivit AFP pe pagina de plecări a aeroportului, 90 de zboruri au fost anulate până duminică, cele mai multe având ca destinație orașe europene precum Paris, Roma și Dublin.

Și mai multe aeronave care urmau să aterizeze la Amsterdam au fost afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, unele curse fiind anulate, iar altele înregistrând întârzieri.

Reprezentanții aeroportului Schiphol au anunțat că vremea nefavorabilă a determinat reducerea numărului de zboruri operate pe parcursul zilei.

„Din cauza vânturilor puternice, duminică, 25 octombrie, vor decola şi ateriza mai puţine zboruri”, a precizat aeroportul.

Administrația aeroportului nu a comunicat numărul total al curselor afectate și nu a răspuns imediat solicitării de informații transmise de AFP.

Condițiile meteorologice dificile au provocat probleme și în Franța, unde furtunile Boelo și Austen, primele din acest sezon, au lovit nord-vestul țării în noaptea de joi spre vineri.

În urma fenomenelor meteorologice, un bărbat în vârstă de 62 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost transportate de urgență la spital.

Vineri, la ora 20:00, autoritățile franceze au ridicat alerta portocalie de vânt pentru toate departamentele vizate. Zonele afectate au inclus regiunea Hauts-de-France, precum și litoralul dintre Côtes-d’Armor și Seine-Maritime, potrivit ultimului buletin publicat de serviciul meteorologic Météo-France.

Furtuna Austen „s-a îndreptat spre Benelux şi Germania”, a explicat organismul de prognoză meteorologică.