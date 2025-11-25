Probleme cu testamentul milionarului Adrian Kreiner. Cine va moșteni ceasurile de lux de 200.000 de euro

Condamnarea criminalilor care l-au ucis pe milionarul sibian Adrian Kreiner nu a pus capăt tensiunilor din familia acestuia. Motivarea recent publicată de Tribunalul Alba dezvăluie detalii despre moștenirea afaceristului și conflictul dintre fiica și logodnica sa pentru cele 16 ceasuri recuperate de anchetatori, obiecte de lux a căror valoare depășește 200.000 de euro, potrivit Fanatik.

La 11 noiembrie, Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au primit închisoare pe viață, iar Costinel-Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de detenție. Sentința nu este definitivă și a fost deja contestată de cei trei inculpați.

Pe parte civilă, instanța a dispus plata unor despăgubiri considerabile. Adriana Emilia, logodnica lui Kreiner, urmează să primească 150.000 de euro, iar fiica milionarului, Vanesa, 300.000 de euro, ca daune morale. Prejudiciul, inclusiv 16 ceasuri de lux și suma de 40 de euro, a fost recuperat integral.

Din motivarea judecătorilor reiese că cele 16 ceasuri de lux, printre care un Audemars Piguet Royal Oak Offshore, un Cvstos Challenge GT Sea-liner Chrono Regatta și un Rolex Yacht Master II, au fost returnate fiicei lui Adrian Kreiner. Logodnica milionarului a susținut însă că o parte dintre obiecte îi aparțineau, depunând mai multe înscrisuri și traduceri autorizate.

Aceasta a prezentat și martori care au confirmat că ceasurile au aparținut atât victimei, cât și părții civile. Instanța a consemnat că, deși era vorba despre ceasuri bărbătești, logodnica a declarat că acestea au fost achiziționate ca investiții.

Instanța a stabilit că fiica lui Adrian Kreiner, Vanesa, este moștenitoarea legală a întregii mase succesorale, cu excepția bunurilor prevăzute în testamentul autentificat în 2016, prin care logodnica a fost beneficiară. Ceasurile de lux sustrase în timpul crimei au fost restituite acesteia, în calitate de succesoare legală.

Magistrații au precizat că eventualele dispute civile dintre Vanesa Kreiner și logodnica milionarului pot fi soluționate într-un litigiu separat. Sentința nu este definitivă, iar dacă hotărârea va rămâne neschimbată, ceasurile vor rămâne în posesia fiicei lui Kreiner.