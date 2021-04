Mohammed bin Salman are 35 de ani și este prințul moștenitor al Arabiei Saudite. În prezent, MBS, așa cum este cunoscut, are funcția de vice prim ministru al Arabiei Saudite . Atunci când nu lucrează, MBS se bucură de tot luxul pe care i-l oferă statutul. Inclusiv de un yacht în valoare de 44 de milioane de lire sterline, pe nume Pegasus VIII. Conform informațiilor The Sun, în acest moment luxosul yacht este ancorat în apropiere de Castelul St Mawes din Cornwall, Marea Britanie.

Cum arată yachtul prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Imagini inedite

Impresionanta navă se mândrește cu absolut tot ce și-ar putea dori cineva, de la un cinematograf cu 13 locuri până la un heliport și un teren de golf. Nava poate acomoda până la 12 persoane și are un echipaj de 26 de persoane.

