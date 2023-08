Prințul Harry, exclus definitiv din Familia Regală. Regele Charles a cedat

Prințul Harry a fost avertizat că tatăl său, regele Charles și prințul William,nu vor mai accepta statutul său de regal cu jumătate de normă. Harry și Meghan Markle și-au păstrat titlurile de duce și ducesă de Sussex, dar și-au pierdut statutul de ASR.

De când s-au mutat în Statele Unite, britanicii au cerut ca Harry și Meghan să fie deposedați de titlurile lor. Tom Quinn, autorul cărții Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family a declarat că nici regele Charles nu mai suportă presiunii.

El a explicat: „Nu sunt foarte încântați de această situație. Întreaga insistență între Regele Charles și Prințul William este că nu poți să mergi împotriva convingerii ferme a regretatei regine că nu poți fi un membru al familiei regale cu jumătate de normă”.

Autortul a mai spus că Familia Regală nu poate accepta ieșirile lui Harry și Meghan. Și viața lor libertină din SUA ar putea afecta Palatul Buckingham. Acesta a declarat că nici Regina Elizabeta nu ar fi fost mulțumită de de atitudinea nepotului său.

Prințul Harry ar fi dezamăgit-o pe Regina Elizabeta

„Nu cred că Charles și William vor fi de acord cu asta doar pentru că Elizabeth a urât ideea”, a mai spus Tom Quinn.

Regina Elizabeta ar fi promis că „întreaga mea viață, fie ea scurtă sau lungă, va fi dedicată slujirii voastre”.

Autorul cărții a mai spus că soțul lui Meghan riscă „să tragă Familia Regală în întregul mod american de a face lucrurile”.

Nici americanii nu ar avea o părere foarte bună despre deciziile lui fratelui lui William și ale lui Meghan. Într-un sondaj, doar 26 la sută s-au declarat în favoarea menținerii neschimbate a statutului celor doi. 28 la sută „nu știu” dacă regele ar trebui să ia măsuri pentru a-i deposeda de aceste titluri.

Sondajul a fost realizat după publicarea cărții Spare. Într-un sondaj mai vechi, 43 la sută dintre respondenții americani au spus că fiul lui Charles și Meghan merită să rămână Ducele și Ducesa de Sussex, potrivit express.co.uk.