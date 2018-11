Prinţul Charles, declaraţii INCENDIARE: „Căsătoria cu Diana a fost o ENORMĂ greşeală, o AFACERE de STAT”

Principele face câteva mărturisiri incendiare despre căsătoria cu Diana după 20 de ani de la moartea prinţesei. „Căsătoria cu Diana a fost o enormă greşeală”, acestea sunt cuvintele prinţului Charles. În apropierea celei de a 70-a aniversări a sa - 14 noiembrie - moştenitorul la tronul britanic a admis pentru prima dată că nunta şi căsnicia sa cu Lady D n-au fost doar lapte şi miere: „Înainte de a ne căsători ne-am văzut de 12 ori, nu eram în stare să-mi dau seama dacă ea era aleasa vieţii mele”.





Mărturisirea a fost smulsă de către Robert Jobson, corespondent regal, care a avut grijă să adune şi să condenseze cuvintele lui Charles într-o nouă biografie intitulată Charles At Seventy: Thouhgts, Hopes And Dreams (Charles la 70 de ani: gânduri, speranţe şi vise). Ea a apărut în librării pe 1 noiembrie. În carte, principele se descrie într-o manieră inedită: '' Am dorit cu disperare să anulez căsătoria atunci când în timpul logodnei am descoperit ce prespective proaste mi se deschideau, neavând posibilitatea s-o cunosc pe Diana mai demult''. O căsătorie cam obligatorie, celebrată în îndepărtatul 1981, fructul presiunilor din partea principelui Filip: ''Ori te căsătoreşti cu ea, ori o laşi''.

''Charles găseşte umorul lunatic al Dianei împosibil de înfruntat. Cei doi aveau dificultăţi şi în dialog'', spune Jobson, Se spune că, în timpul logodnei, Charles a mărturisit unui prieten că luând-o de soţie pe Diana n-a făcut decât ''să facă ce era mai bun pentru ţară''. Principele era nemulţumit în aşa fel, încât în ziua de dinaintea căsătoriei, a plâns la o fereastră a palatului Buckingham, în timp de Diana mărturisea surorilor sale că ea n-ar dori să se mai căsătorească, la care acestea i-au spus: ''Ce nenorocire! Se găsesc peste tot batiste cu figura ta...pentru lacrimi...''.

Mai târziu, Charles discuta cu prietenii: ''Mă simt vinovat că am aruncat-o într-o lume care nu era a sa, forţând-o la o viaţă pe care ea nu era în stare s-o trăiască''. Moştenitorul la tronul britanic - care în 2005 s-a recăsătorit cu Camilla, iubirea sa dintotdeauna - se arată animat de remuşcări de ceea ce s-a întâmplat între el şi prima lui soţie. ''Eu nu învinovăţesc pe nimeni de toate câte s-au întâmplat, au fost alegeri greşite. Acum, cu Camilla, sunt fericit'', a declarat principele, titrează Huffingtonpost.

