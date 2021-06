Unii experți în securitate au declarat că această cameră este atât de importantă, încât un atac aerian sau terorist ar viza casa, cei din interiorul ei ar putea să supraviețuiască.

Planul secret al Prințului Charles

Brian Hoey, autor al Casei Regale, a vorbit în cartea sa „Not in Front of the Corgis”, despre această cameră, măsurând că ar avea 6 pe 6 metri. De asemenea, a adăugat că a fost construită încât casa dacă va fi distrusă, camera să poată rămâne intactă.

„În interior se găsesc medicamente, inclusiv recipiente cu sângele lui Charles și al Camillei, alimente, băuturi, emițătoare radio pentru a obține semnal chiar și prin pereții de oțel, purificatoare de aer și toalete chimice”. Acesta a susținut că cei doi ar putea supraviețui în această cameră, chiar și săptămâni întregi, dacă ar fi nevoie.

Potrivit Gloucestershire Live, s-ar crede că prințul de Wales a construit această cameră în urma momentului în care teroriștii IRA l-au ucis pe unchiul său, Louis Mountbatten. Inițial, planul a fost să poată fi apărați Charles, prințesa Diana, prințul William și prințul Harry.

Camera nu a fost niciodată, susține un autor al Casei Regale

Ingrid Seward, autor reprezentativ al Casei Regale, a declarat că această cameră nu a fost folosită niciodată, cu excepția momentului în care fostul parlamentar Rory Stewart, a intrat în camera greșită. Acesta a rămas închis acolo, crezând că prin acea cameră va putea ajunge la o toaletă. Cu toate că a strigat după ajutor, acesta nu a putut fi auzit. Cel care l-a eliberat a fost Charles, conform express.co.uk.

„Rory Stewart îi îndrumase pe prințul William și prințul Harry, astfel încât devenise bun prieten al prințului Charles. Într-un weekend, a rămas la Highgrove. Dorind să ajungă la toaletă, a nimerit camera greșită. Nu a putut ieși, deoarece camera era armată. Prințul Charles a coborât în halat, ajutându-l să iasă din încăpere. Finalul acestui eveniment a fost plin de râsete.”