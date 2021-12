Prințul Andrew s-a dat de gol? Susține că Virginia Giuffre nu era minoră când ar fi abuzat-o. Dezvăluiri neaşteptate din procesul secolului

Prințul Andrew încearcă să fie scos din procesul pentru viol, susținând că tânăra Virginia depășise vârsta de consimțământ, în ciuda faptului că mereu a neagat faptul că a întreținut relații intime cu ea.

Virginia, în vârstă de 38 de ani, susține că ducele de York , în vârstă de 61 de ani, a violat-o de trei ori când avea 17 ani și a intentat un proces la New York în august. Ea a depus dosarul în temeiul legii Child Victims Act, care permite victimelor să-și dea în judecată presupușii agresori dacă aveau mai puțin de 18 ani.

Virginia a spus că îl consideră pe Prințul Andrew „răspunzător pentru ceea ce mi-a făcut”

Dar prințul i-a cerut unui judecător să respingă procesul, susținând că legislația este neconstituțională și „problema consimțământului este nesoluționată”. Avocații săi au spus că Legea privind victimele „nu este un mecanism rezonabil pentru a aborda nedreptatea abuzului asupra copiilor din New York”, deoarece îi clasifică pe cei sub 18 ani drept minori „chiar dacă vârsta de consimțământ în New York este de 17 ani”.

În imagine Virginia, prinţul Andrew şi Ghislaine Maxwell

Prințul Andrew a susținut că „problema consimțământului este nerezolvată în ceea ce privește pe Giuffre şi alte victime care aveau vârste cuprinse între 17 și 18 ani.

Avocații lui Andrew au spus: „Aici, singurii martori ai presupuselor amenințări implicite în baza cărora Giuffre s-ar fi implicat în acte sexuale fără consimțământ cu Prințul Andrew sunt Epstein (decedat), Maxwell (încarcerată), Prințul Andrew (inculpatul) și însăși Giuffre”.

Avocații Virginiei l-au acuzat pe prinț spunând că „să-a satisfacut propriile dorințe intime”

Ca răspuns, Andrew Brettler, avocatul principal al prințului, a spus că acuzațiile Virginiei sunt „vagi”, deoarece ea a oferit versiuni diferite despre ceea ce i sa întâmplat: „Plângerea ei este ambiguă în cel mai bun caz și de neînțeles în cel mai rău caz. Refuzul lui Giuffre de a include orice altceva decât cele mai concludente acuzații sunt neclare, având în vedere modul ei de a dezvălui presei despre presupusele abuzuri”.

Cu toate acestea, Virginia și-a susținut acuzațiile, spunând că prințul „a fost un abuzator, a fost un participant la acele abuzuri”. În septembrie, echipa ei de avocați a confirmat că i-a transmis lui Andrew un mandat înaintea procesului său prealabil la New York, care urmează să înceapă luna viitoare.

Surse regale au susținut că Andrew este „complet distrus” din cauza acestor acuzații, spunând săptămâna trecută echipei sale juridice din SUA să-și anuleze planurile de Crăciun.

Ducele de York – care era prieten cu Epstein – a vizitat Little St James în Caraibe, unde Roberts susține că a fost agresată când avea 17 ani. Virginia mai declara că „se temea de moarte sau de rănirea ei şi a altora dacă nu-l asculta” pe Epstein şi Maxwell.

Casa Regală a negat cu fermitate orice faptă greșită și a respins acuzațiile făcute asupra fiului Reginei Elisabeta, relatează thesun.