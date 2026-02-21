Prințul Andrew, la un pas de a pierde orice șansă la tron. Guvernul ia în calcul eliminarea sa din linia de succesiune

Guvernul britanic ia în calcul promovarea unui act normativ prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie exclus din ordinea de succesiune la tronul Regatului Unit. Informația a fost relatată de BBC, în contextul în care fratele regelui rămâne al optulea în linia de succesiune, deși i-au fost retrase titlurile, inclusiv cel de „prinţ”, în luna octombrie a anului trecut, pe fondul scandalului legat de asocierea sa cu Jeffrey Epstein.

Joi seara, Andrew Mountbatten-Windsor a fost pus în libertate, după ce fusese reținut timp de 11 ore sub suspiciunea de abuz în serviciu. El a respins în mod constant și ferm orice acuzație de ilegalitate.

Vineri, mai multe autoturisme și dube de poliție neinscripționate au fost observate la Royal Lodge, proprietatea cu 30 de camere din Windsor unde Andrew a locuit o perioadă îndelungată. La un moment dat, peste 20 de vehicule se aflau parcate în zonă, fără a fi clar dacă toate aveau legătură directă cu ancheta sau cu perchezițiile.

Potrivit informațiilor BBC, Poliția Thames Valley, instituția care l-a reținut, va continua verificările la Royal Lodge până luni.

Discuția privind o eventuală modificare a liniei de succesiune a fost alimentată de pozițiile exprimate de mai mulți parlamentari. Reprezentanți ai Partidului Liberal Democrat și ai SNP și-au declarat sprijinul pentru o asemenea măsură legislativă. În schimb, unii parlamentari laburiști critici față de monarhie au afirmat pentru BBC că nu sunt convinși de necesitatea unei astfel de inițiative, argumentând că este extrem de puțin probabil ca fostul duce de York să ajungă vreodată pe tron.

În luna octombrie, Downing Street anunța că nu există intenția de a modifica prin lege ordinea succesiunii.

Adoptarea unei asemenea măsuri ar presupune inițierea și aprobarea unei legi în Parlament, votată atât de Camera Comunelor, cât și de Camera Lorzilor, urmând să intre în vigoare după acordul regal. De asemenea, ar fi necesar sprijinul celor 14 state din Commonwealth în care Charles III este șef de stat, printre care Canada, Australia, Jamaica și Noua Zeelandă.

Ultima modificare a ordinii succesiunii prin act legislativ a avut loc în 2013, prin Legea succesiunii la coroană, care a permis reincluderea persoanelor excluse anterior din cauza căsătoriei cu un catolic. În 1936, fostul Edward al VIII-lea și descendenții săi au fost eliminați din linia de succesiune ca urmare a abdicării.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a declarat că poliția ar trebui „să aibă voie să-şi facă treaba, acţionând fără teamă şi fără favoruri”. El a adăugat: „Dar este clar că aceasta este o problemă pe care Parlamentul va trebui să o ia în considerare la momentul potrivit, iar monarhia va dori, în mod firesc, să se asigure că el nu va putea deveni niciodată rege”.

La rândul său, liderul SNP din Westminster, Stephen Flynn, a precizat că formațiunea ar sprijini excluderea lui Andrew dacă va fi necesară o lege în acest sens. Deputata laburistă Rachael Maskell, reprezentantă a circumscripției York Central, a susținut aceeași poziție, afirmând: „Aş susţine o lege care să-l elimine pe Andrew din linia de succesiune şi din funcţia de consilier de stat”.

Consilierii de stat pot înlocui un monarh în cazul în care acesta este bolnav sau se află în afara țării, însă, în practică, doar membrii activi ai familiei regale îndeplinesc aceste atribuții. Potrivit Bibliotecii Camerei Comunelor, excluderea lui Andrew din linia de succesiune ar însemna și pierderea acestui rol.

Andrew Mountbatten-Windsor s-a retras din viața publică în 2019, după reacțiile negative generate de un interviu acordat BBC Newsnight despre relația sa cu Epstein.