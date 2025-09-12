Prințesa Blerta Celibashi debutează oficial. Prințul Leka o prezintă Albaniei

Familia regală a Albaniei a oferit recent un moment memorabil opiniei publice. Prințul Leka al II-lea a fost însoțit pentru prima dată, în mod oficial, de partenera sa, Blerta Celibashi, la un eveniment caritabil organizat de Fundația „Regina Géraldine”.

Apariția a fost nu doar o premieră în relația celor doi, ci și o dovadă de implicare directă a tinerei în activitățile filantropice ale casei regale.

Gestul marchează un pas semnificativ atât pentru cuplu, cât și pentru percepția publicului față de continuitatea instituției monarhice în Albania.

Participarea Blerta Celibashi la acest eveniment reprezintă prima sa apariție publică în calitate de parteneră a Prințului Leka într-un cadru oficial.

În vârstă de 43 de ani, Prințul a ales să își prezinte relația într-un moment cu puternică semnificație socială: vizita la școala din Zenisht e Burgajet, desfășurată sub egida Fundației „Regina Géraldine”.

În timpul evenimentului, cuplul a interacționat direct cu copiii și cadrele didactice, transmițând mesaje de susținere și oferind cadouri cu rechizite școlare.

În declarațiile sale ulterioare, făcute publice pe rețelele sociale, Prințul Leka a subliniat că ziua a fost „plină de lumină, zâmbete și bucuria copiilor”, evidențiind, totodată, rolul Blerta Celibashi, pe care a descris-o ca fiind „o prezență ce aduce iubire și strălucire fiecărei inițiative”.

La nivel de imagine, Blerta Celibashi a optat pentru o ținută simplă, dar elegantă: o cămașă albă oversized, asortată cu pantaloni negri și pantofi sport clasici.

Alegerea a fost apreciată ca un mix reușit între rafinament și naturalețe, potrivită unei prime apariții într-un context oficial. Părul purtat în valuri lejere i-a completat stilul relaxat, dar atent construit.

Prințul Leka a mizat pe un outfit smart-casual, cu un sacou gri, cămașă albă și jeanși, armonizând astfel cu stilul partenerei sale.

Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, un detaliu care a atras atenția presei locale și internaționale, fiind interpretat ca un semn de stabilitate și angajament în relația lor.

În Albania, gestul a fost comentat intens, întrucât vine la mai puțin de un an după ce Prințul și-a anunțat oficial despărțirea de fosta soție, Elia Zaharia, cu care are o fiică, Prințesa Geraldine.

Tonul pozitiv al noii apariții a contribuit la consolidarea imaginii unui prinț deschis, modern și preocupat de a transmite continuitatea tradițiilor regale.

Intrarea Blerta Celibashi în viața publică a casei regale poate fi interpretată ca un pas strategic pentru monarhia albaneză.

Implicarea ei în proiecte caritabile ar putea deschide noi perspective pentru vizibilitatea și credibilitatea Fundației „Regina Géraldine”, o instituție care joacă un rol central în susținerea educației și a copiilor defavorizați din țară.

La nivel social, apariția tinerei poate revitaliza interesul populației față de monarhie, în special în rândul generațiilor tinere, care văd în Blerta un model apropiat de stilul lor de viață.

La nivel politic, deși Albania rămâne o republică, simbolismul acestor apariții continuă să ofere casei regale o anumită greutate culturală și diplomatică.

Pe plan internațional, gestul are potențialul de a repoziționa Albania pe harta familiilor regale europene active, printr-o imagine modernă și conectată la valorile filantropice.

Totodată, debutul oficial al Blerta Celibashi sugerează că relația sa cu Prințul Leka este una serioasă, cu perspective pe termen lung, ceea ce ar putea însemna o nouă etapă pentru dinastia Zogu.