Prințesa Amalia fură stilul Reginei Maxima. Cum a reinventat ținuta mamei sale

Prințesa Catharina-Amalia, moștenitoarea tronului Olandei, a atras atenția publicului la o apariție oficială din 20 noiembrie, după ce a purtat o ținută inspirată din garderoba mamei sale, Regina Maxima, potrivit publicației Marie Clair.

Aceasta a purtat o pelerină burgundy Valentino, deja cunoscută în stilul regal, pe care Regina Maxima o afișase cu doar o zi înainte, la întâmpinarea Ducelui Mare Guillaume și a Ducesei Mari Stephanie de Luxemburg, la Haga.

Pe 19 noiembrie, Regina Maxima a purtat pelerina Valentino cu mânecile rochiei Natan Couture, completând ținuta cu o pălărie oversized Fabienne Delvigne, pantofi Gianvito Rossi și o poșetă din piele de șarpe Sophie Habsburg.

Această combinație a fost remarcată de fani pentru eleganța clasică și pentru faptul că pelerina face parte din garderoba activă a reginei din 2021.

A doua zi, pe 20 noiembrie, Prințesa Catharina-Amalia a fost surprinsă purtând aceeași pelerină, aceeași poșetă și aceeași pereche de pantofi, însă combinată diferit.

Prințesa a ales să poarte pelerina desfăcută, drapată pe umeri, lăsând la vedere o rochie tip cămașă Natan roșie, similară stilului mamei sale din 2021.

Pentru accesorizare, Catharina-Amalia a renunțat la pălărie, purtând părul blond lăsat liber în valuri lejere, completat cu cercei aurii Lott.Gioielli și o curea subțire pentru a accentua talia.

Acesta nu este primul moment în care Prințesa Catharina-Amalia împrumută piese din garderoba reginei. Luna trecută, ea a purtat aceeași pelerină Valentino la inaugurarea Ducelui Mare Guillaume și a Ducesei Mari Stephanie în Luxemburg, marcând ascensiunea lor pe tron după abdicarea tatălui lui Guillaume, Marele Duce Henri.

De-a lungul timpului, Prințesa a mai purtat accesorii și rochii care au aparținut Reginei Maxima, demonstrând un stil personal care combină tradiția regală cu reinterpretarea modernă a ținutelor mamei sale.

