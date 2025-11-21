International

Prințesa Amalia fură stilul Reginei Maxima. Cum a reinventat ținuta mamei sale

Comentează știrea
Prințesa Amalia fură stilul Reginei Maxima. Cum a reinventat ținuta mamei salePrințesele Amalia și Elisabeth / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Prințesa Catharina-Amalia, moștenitoarea tronului Olandei, a atras atenția publicului la o apariție oficială din 20 noiembrie, după ce a purtat o ținută inspirată din garderoba mamei sale, Regina Maxima, potrivit publicației Marie Clair.

Aceasta a purtat o pelerină burgundy Valentino, deja cunoscută în stilul regal, pe care Regina Maxima o afișase cu doar o zi înainte, la întâmpinarea Ducelui Mare Guillaume și a Ducesei Mari Stephanie de Luxemburg, la Haga.

Regina Maxima, gazdă a unei vizite regale

Pe 19 noiembrie, Regina Maxima a purtat pelerina Valentino cu mânecile rochiei Natan Couture, completând ținuta cu o pălărie oversized Fabienne Delvigne, pantofi Gianvito Rossi și o poșetă din piele de șarpe Sophie Habsburg.

Această combinație a fost remarcată de fani pentru eleganța clasică și pentru faptul că pelerina face parte din garderoba activă a reginei din 2021.

Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor

„Regina Maxima a purtat pelerina cu mânecile rochiei Natan Couture pe care le-a lăsat să iasă la vedere, completând ținuta cu o pălărie Fabienne Delvigne, pantofi Gianvito Rossi și poșetă Sophie Habsburg”.

Prințesa Catharina-Amalia poartă pelerina mamei

A doua zi, pe 20 noiembrie, Prințesa Catharina-Amalia a fost surprinsă purtând aceeași pelerină, aceeași poșetă și aceeași pereche de pantofi, însă combinată diferit.

Prințesa a ales să poarte pelerina desfăcută, drapată pe umeri, lăsând la vedere o rochie tip cămașă Natan roșie, similară stilului mamei sale din 2021.

Pentru accesorizare, Catharina-Amalia a renunțat la pălărie, purtând părul blond lăsat liber în valuri lejere, completat cu cercei aurii Lott.Gioielli și o curea subțire pentru a accentua talia.

„Prințesa de Orange a purtat pelerina mamei sale desfăcută, arătând o rochie tip cămașă roșie Natan și accesorizând cu cercei aurii și o curea subțire la talie”.

„Reciclarea” hainelor din garderoba regală

Acesta nu este primul moment în care Prințesa Catharina-Amalia împrumută piese din garderoba reginei. Luna trecută, ea a purtat aceeași pelerină Valentino la inaugurarea Ducelui Mare Guillaume și a Ducesei Mari Stephanie în Luxemburg, marcând ascensiunea lor pe tron după abdicarea tatălui lui Guillaume, Marele Duce Henri.

De-a lungul timpului, Prințesa a mai purtat accesorii și rochii care au aparținut Reginei Maxima, demonstrând un stil personal care combină tradiția regală cu reinterpretarea modernă a ținutelor mamei sale.

„Nu a fost prima dată când prințesa a împrumutat pelerina mamei sale în memoria recentă. Amalia a purtat piesa Valentino la ceremonia de inaugurare a Marelui Duce Guillaume și a Marii Ducese Stephanie, care a avut loc la Luxemburg luna trecută, marcând ascensiunea lor pe tron ​​după abdicarea tatălui lui Guillaume, Marele Duce Henri.”

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:58 - Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
16:53 - Ilie Bolojan explică miza pachetului fiscal contestat la CCR: Pachetul stă la baza bugetului pe anul viitor
16:50 - Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
16:44 - Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
16:33 - Guvernul accelerează reforma pensiilor magistraților. Premierul Ilie Bolojan anunță declanșarea angajării răspunderii...
16:22 - Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasă

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale