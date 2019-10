În fața ofensivei totale a Occidentului, Principesa Margareta s-a pus scut pentru interesele României, cerând Vestului să înceteze cu dublul standard și politica pumnului în gură.

Prezentă la Institutul Olandez de Relații Internaționale, din Haga, Principesa Margareta a avut pregătit un discurs fulminant, lovind necruțător chiar în gazdele olandeze pentru că s-au opus regulat în ultimii ani primirii României în spațiul Schengen. Custodele Coroanei Regale a atras atenția și Uniunii Europene cu privire la politica promovată, în opinia Principesei Margareta neglijându-se viziunea de ansamblu a construcției Uniunii.

Concluzia discursului și mesajul transmis Occidentului pot fi rezumate într-o singură propoziție: „Încetati cu aerele de superioritate!”.

Nu am intrat în UE pentru mașini ieftine

În prima parte a discursului, preluat de romaniaregala.ro, Principesa Margareta a reamintit eforturile făcute de România și celelalte state est-europene pentru aderare: „Un continent împărțit timp de două generații de Războiul Rece este acum din nou unit. Am făcut aceasta cu sacrificii reciproce, nu pentru că am vrut să reducem costurile la roșii sau la automobilele din țările noastre, ci pentru că am împărtășit aceeași viziune și aceleași valori. Și împărtășim și astăzi aceleași valori și opinii”.

Creșterea economică este reală, domnilor occidentali!

„Da, avem probleme”, a recunoscut Principesa Margareta, însă, în același timp, „avem o creștere economică incredibilă în fosta jumătate comunistă a continentului, iar țara mea este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa”.

În pofida progreselor economice evidente, Principesa Margareta observă că mai există încă „diferențe semnificative de bogăție între jumătățile estice și vestice ale continentului. Au trecut trei decenii de la sfârșitul comunismului, dar probabil avem nevoie de alte trei decenii pentru a șterge pe deplin efectele nocive ale dictaturii comuniste și a proastei administrări a țării (…) Aproape nimeni dintre cei care erau oameni maturi când evenimentele din 1989 în țara mea l-au înlăturat pe dictatorul comunist nu va fi în viață în ziua în care diviziunea economică a estului și vestului Europei va dispărea complet”.

Apără crucea și patriotismul românilor

Suntem diferiți față de vestici, admite Principesa Margareta, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim considerați rasiști sau xenofobi!

„În Estul Europei avem perspective diferite asupra vieții sociale și a obiceiurilor. Suntem mai religioși, mai patrioți și mai suspicioși în privința nivelului ridicat de imigrare. S-ar putea ca unora din Occident să nu le placă aceasta. Dar a respinge sentimentele noastre ca doar «rasism și xenofobie» sau a împărți totul între «progresist» și «reacționar» este în mod clar contraproductiv. De asemenea, este greșit să argumentăm că valorile noastre nu sunt valori europene; s-ar putea să nu fie la modă în unele părți ale Europei, dar sunt valori care aparțin continentului. Punctul-cheie pentru toate activitățile noastre este încetarea atitudinii de superioritate față de noile state membre și evitarea amenințării acestora prin clauze de condiționalitate extinse artificial. Diverse propuneri de utilizare a condiționalității politice în acordarea fondurilor din bugetul UE, în schimbul anumitor concesii politice, sunt nu numai ilegale în cadrul tratatelor UE existente, ci sunt, de asemenea, o garanție că vor diviza mai degrabă decât să unească Europa”.

Olanda, făcută KO la ea acasă

Chiar dacă a susținut discursul la Haga, în fața înalților reprezentanți ai Institutului de Relații Internaționale, Principesa Margareta nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume. A criticat Olanda pentru atitudinea duplicitară și a făcut-o în clar, cu subiect și predicat.

„Încă din 2011, Comisia Europeană a apreciat că România a îndeplinit toate condițiile tehnice necesare pentru aderarea la Schengen. Cu toate acestea, una după alta, au fost adăugate condiții. Acum ni se spune în privat – de către oficiali dintr-o serie de țări, inclusiv, sunt tristă să spun, propria voastră țară – că există în țările occidentale considerente politice interne care îngreunează includerea României în Schengen. Pot înțelege acest argument. Dar sper că și voi puteți înțelege că presiuni interne similare revin oamenilor noștri politici din partea conaționalilor mei, care nu pot accepta că trebuie să fie într-o poziție inferioară celorlalți cetățeni europeni”.

Te-ar putea interesa și: