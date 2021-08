Primul parc de sculpturi subacvatice din lume. Lucrările sunt fascinante. „Operele de artă vor interacționa cu natura”. FOTO

Muzeul de Sculpturi Subacvatice Musan din Cipru, a cărui valoare s-a ridicat la 1 milion de euro, prevede 93 de sculpturi realizate de artistul Jason deCaires Taylor. Printre proiectele anterioare ale sculptorului britanic se numără Parcul de Sculpturi Subacvatice Molinere Bay din Grenada și Parcul Marin Național Isla Mujeres din Mexic.

Jason deCaires Taylor propune, prin lucrările sale, „reîmblânzirea spațiilor noastre naturale” și „reîmpădurirea zonelor de habitat sterp” prin intermediul unui sistem care restabilește o legătură poate mai atipică între om și natură.

Muzeul Subacvatic din Cipru. Sculpturile cântăresc până la 13 tone

Noul proiect dezvăluit de artistul din Marea Britanie prevede, în cadrul muzeului subacvatic, copaci uriași care cântăresc până la 13 tone, precum și sculpturi ale unor copii surprinși în timp ce se joacă de-a v-ați ascunselea sau care fotografiază potențialii vizitatori ai muzeului.

„Am încercat să încorporez cât mai multe referințe la schimbările climatice, la pierderea habitatului și la poluare, pentru că acestea sunt, într-adevăr, problemele definitorii ale epocii noastre”, a declarat Taylor pentru CNN Travel.

„Într-un fel, sper că proiectul lasă vizitatorului un sentiment de speranță, dar sper că vizitatorii vor putea realiza că impactul uman nu este întotdeauna negativ. Că putem inversa unele dintre lucrurile pe care le-am făcut. Dar sper, de asemenea, să insufle și alte mesaje în legătură cu responsabilizarea corporațiilor. Este vorba despre protejarea viitorului tinerei generații”, a mai transmis sculptorul britanic.

Sculpturile au fost transportate în mediul subacvatic cu ajutorul unei macarale. Acestea au fost realizate din materiale inerte cu pH neutru, favorabile vieții marine. Lucrările au fost amplasate la diferite adâncimi ale apei astfel încât biodiversitatea să poată fi „îmbogățită” în timp.

Secretele Muzeului Subacvatic Musan. „Operele de artă vor interacționa cu natura”

Intrarea în Muzeul Subacvatic Musan se face pe uscat, pe plaja Pernera. O alee conduce spre punctul de coborâre în mediul subacvatic. Atracția turistică este accesibilă atât scafandrilor, cât și celor care fac snorkeling, iar Taylor speră că va atrage mai mulți vizitatori în această zonă, despre care spune că prezintă cea mai bună „vizibilitate dintre toate locurile în care a călătorit vreodată”.

„Este evident că este foarte diferită de alte locuri. Nu este o regiune tropicală, unde avem recife de corali și tot habitatul specific acesteia. Este mai degrabă o zonă temperată, așa că va atrage diferite specii din viața marină.

Copacii plutitori se mișcă destul de mult în curent – se apropie foarte, foarte mult de suprafață”, a explicat sculptorul.

Una dintre sculpturi a fost amplasată strategic astfel încât să se îndrepte spre întinderea de nisip aridă de pe malul Mediteranei. „Este menită să transmită faptul că trebuie să avem grijă de aceste zone protejate în mod masiv și că trebuie să vorbim despre supravegherea lor mult mai vehement”, a spus Jason deCaires Taylor.

„Muzeul subacvatic va fi o experiență vizuală și ecologică vie, cu opere de artă care vor interacționa cu natura și vor evolua în timp”, a declarat Marina Argyrou, director al Departamentului de Pescuit și Cercetare Marină, în cadrul unei declarații de presă.

„Sunt sigură că va atrage oamenii spre mediul marin și spre conservarea și protecția ecosistemului nostru”, a mai spus Marina Argyrou.

Activitatea sculptorului Taylor se concentrează pe promovarea conservării oceanelor și pe evidențierea impactului schimbărilor climatice.

Muzeul Mason a fost deschis publicului. Cât costă bilete

„Sculpturile sunt concepute în așa fel încât organismele naturale să se poată depune pe substrat. După cinci sau șase zile, putem deja să observăm o peliculă subțire de alge pe fiecare dintre capetele sculpturilor din această zonă complexă din punct de vedere al habitatului, Lucrările erau deja pline de peștișori tineri”, a spus Jason deCaires Taylor.

„Asta a fost foarte, foarte încurajator. Abia aștept să mă întorc peste câteva luni și să văd cum arată în viața marină”, a transmis artistul.

Musan a fost realizat prin intermediul unei colaborări între Departamentul de Pescuit și Cercetare Marină, municipalitatea Ayia Napa și Ministerul Turismului din Cipru.

Jason deCaires Taylor a lucrat pentru proiectul Musan, care trebuia inițial să se deschidă publicului în anul 2020, aproximativ trei ani de zile. Lansarea sa a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus.

„În Cipru, am început să lucrăm la proiect în luna martie a anului trecut, așa că am ales probabil cel mai prost moment posibil. Am avut multe dificultăți cu schimbarea zborurilor, organizarea materialelor și transportarea tuturor lucrurilor. Cu siguranță a fost unul dintre cele mai dificile proiecte pe care le-am făcut vreodată”, a declarat sculptorul.

Vizitele la muzeu pot fi rezervate prin intermediul centrelor locale de scufundări, a mai anunțat presa internațională. Prețurile variază de la aproximativ 20 de euro pentru snorkeling până la 60 de euro pentru scufundări.

Activitatea remarcabilă a sculptorului Jason deCaires Taylor

Artistul Jason deCaires Taylor lucrează, în prezent, la noi expoziții pentru Muzeul de Artă Subacvatică din Australia din Townsville, nordul statului Queensland. Acestea vizează teme referitoare la Marea Barieră de Corali, care a pierdut jumătate din coralii săi în ultimele două decenii. Sculptorul din Marea Britanie pregătește și o altă expoziție care va fi expusă în Marea Roșie.

Taylor a anunțat că a purtat discuții și cu Guvernul din Grenadian în legătură cu posibilitatea de a crea o nouă instalație subacvatică pe insula unde și-a lansat primul proiect de acest gen, în anul 2006.

La începutul acestui an, artistul a mai lansat în Franța, în apropiere de Cannes, un muzeu subacvatic format din șase sculpturi portret care cântăresc aproximativ 10 tone.