Primul mesaj al lui Klaus Iohannis după participarea la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Ce a spus președintele României

„După ce am participat la funeraliile de stat ale Majestății Sale Defuncte Regina Elisabeta a II-a, îmi exprim încă o dată, în numele poporului român, întreaga noastră compasiune pentru această mare pierdere”, a scris pe Twitter Klaus Iohannis.

Șeful statului a participat, luni, 19 septembrie, la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a. Evenimentul a avut la la Westminster Abbey, în Londra. De asemenea, zeci de mii de oameni au mărșăluit luni pe traseul procesiunii funerare pentru a-și lua rămas bun de la Regină. În plus, mulți dintre miile de oameni au ajuns în timpul nopții la Londra.

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss. pic.twitter.com/sJMjIHTtZy

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 19, 2022