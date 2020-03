Localnicii unui oraș din România au avut o inițiativă inedită și au sfidat Coronavirus în cadrul unui festival secular care are loc, an de an, la malul Dunării.

Fășang, mult așteptatul carnaval al măștilor care are loc în multe localități din Banat, atât în România cât și în Serbia, reprezintă, în varianta specialiștilor în folclor, bucuria victoriei binelui asupra răului, a luminii asupra întunericului, a vieţii asupra morţii.

Anul acesta, ediția realizată cu scopul de a păstra viu obiceiul străvechi Fășanc, organizat de Casa de Cultură, Primăria și Consiliul Local Moldova Nouă, sâmbătă și duminică, 29 februarie și 1 martie 2020, oamenii s-au echipat „la modă”. Mascați în doctori, pacienți și ce le-a mai trăznit prin minte, toți cu măști de protecție la gură, pentru Coronavirus, au încins o horă în cntrul orașului.

„Atenție, 112” sau „Pericol de Corona Ficus” scria pe halatele, pijamalele sau altfel de îmbrăcăminte în care erau echipați cei care participau la horă.

O formație întreținută de George Pascu, Gheorghița Voin a încins atmosfera iar „medicii”, „pacienții”, „Spidermen”, bărbați îmbrăcați în femei sau în plastic, pur și simplu, alături de alți fel de fel de mascați, chiar și copii, au încins o horă, în zona Parcului Casei de Cultură.

Culmea, sfidătoarea petrecere avea loc lângă un parc de copii.

De unde a pornit tradiția care „învinge moartea”…

Te-ar putea interesa și: