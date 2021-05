Primul automat de pizza a fost instalat într-un separeu de pe Via Catania, aproape de Piazza Bologna din capitala Italiei. Mașinăria poartă numele de ”Mr. Go Pizza” și prezintă patru feluri de pizza. Prețurile variază între 4.50 și 6 euro. Clienții nu se arată însă, foarte încântați de idee. Automatul nu poate înlocui sub nicio formă experiența clasică a preparării pizzei.

Cum funcționează mașinăria. Ce reacții au clienții

La momentul comandării de către clienți, în urma alegerii tipului de pizza preferat, automatul frământă și întinde aluatul chiar sub ochii trecătorilor. După prepararea aluatului, peste acesta sunt adăugate ingredintele, în funcție de tipul de pizza ales de client. Mașinăria coace ulterior produsul. Persoana care cumpără pizza este martoră la procesul de preparare a produsului, succesiunea etapelor putând fi observată de client printr-o fereastră mică, de sticlă.

Reacțiile clienților variază de la ”acceptabil, dacă te grăbești” până la șoc și scandalizare.

“Arată bine, dar este mult mai mică decât cea dintr-un restaurant și pune mai puțină umplutură deasupra”, spune Claudio Zampiga, un pensionar din Roma, potrivit afacerinews.ro.

Fabrizia Pugliese, studentă la Roma, dar originară din Napoli, a spus că produsul este okay. În schimb, seamănă mai degrabă cu o ”piadina”, nu cu o pizza. Nu este, însă, rea la gust. ”Este în regulă, dar nu este pizza”, a fost verdictul ei.

Gina, o pensionară care a refuzat să-și dea numele de familie, nu a fost sub nicio formă de acord cu ideea preparării pizzei la automat. “E groaznic. Pizza trebuie mâncată fierbinte, imediat după ce o scoți din cuptor. Porcăria asta nu e pentru mine”, a spus ea.

Automatul nu poate nicicum înlocui prepararea clasică a pizzei. Ce spune tradiția

Pentru italieni, procesul clasic de preparare a pizzei are o însemnătate aparte. Să fii martor la frământarea și întinderea aluatului, precum și la coacerea produsului în cuptor din cărămidă creează o atmosferă deosebită. În apropierea automatului ce a fost implementat în Roma, se află chiar restaurantul Napolitano, care se mândrește cu tradiția napolitană de preparare a pizzei și folosește, desigur, un cuptor din cărămidă cu lemne.

Unul dintre clienții restaurantului Napolitano consideră conceptul de preparare a pizzei la automat o atrocitate. “Nici nu m-aș gândi să mănânc o pizza făcută de o mașină. E o atrocitate”, ​​a spus Giovanni Campana.

Pizza, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost inventată și perfecționată în Napoli, unde reprezenta un fel de mâncare comună, pentru care optau persoanele fără prea multe posibilități financiare. Tradiția susține că Raffaele Esposito a preparat clasica ”Pizza Margherita” în a doua jumătate a secolului XIX, pentru a o onora pe Regina consoartă, Margherita de Savoia, care se afla într-o vizită la Napoli împreună cu regele Umberto I. Produsul a fost inventat chiar în restaurantul din Napoli, care purta numele de ”Pizzeria di Pietro e basta così” (”Pizzeria lui Pietro și atât”), mai scrie sursa citată. Raffaele Esposito a folosit roșii, mozzarella și frunze de busuioc, ale căror culori reprezentau steagul unei Italii unite – roșu, alb și verde. O placă memorială este fixată pe un perete din Napoli, pe care scrie: ”Pizza Margherita s-a născut aici”.

Sursa foto: Libertatea