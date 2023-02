Primii muguri de pace se văd în Ucraina. Planul de pace propus de China este agreat de Zelenski

În timpul unei conferințe de presă, alături de premierul spaniol Pedro Sanchez, la 23 februarie, președintele Zelenski a declarat că este interesat de detaliile planului de pace propus de China pentru Ucraina.

Președintele Ucrainei a mai precizat că interesul Chinei de a asigura pacea în Ucraina, este promițător și că nu are de gând să excludă planul înainte de a-l vedea.

”Acesta este un prim pas și nu este rău”, a spus Zelenski, cu o zi înainte de anunțarea detaliilor cu privire la acest plan.

Declarația făcută de liderul de la Kiev demonstrează că, prin canalele ”subterane” ale diplomației mondiale, se fac demersuri accentuate pentru găsirea unei soluții de pace, și că Ucraina este deja la curent cu propunerea chineză.

Discuțiile cu premierul Italiei

Miercuri, la întrevederea cu premierul italian, Georgia Melon, Zelenski a precizat că își dorește că planul de pace propus de Ucraina să fie susținut și de China.

”Mi se pare că documentul nostru, formula noastră de pace, care a fost deja susținută de un număr mare de state și ne așteptăm să fie susținută în continuare… Cred că este important să avem o singură poziție”, a declarat Zelenski.

Planul de pace în zece puncte prezentat de președintele ucrainean, în timpul Summitului G20, din noiembrie 2022, include retragerea imediată a trupelor rusești și înființarea unui tribunal rus pentru crime de război, eliberarea tuturor prizonierilor și a persoanelor relocate cu forța.

Președintele Chine este așteptat la Kiev

Tot joi, președintele ucrainean a anunțat că își dorește foarte mult să îl întâlnească pe liderul chinez Xi Jinping, care urmează să călătorească la Moscova, în perioada aprilie sau mai 2023.

Cu acest prilej, se pare că președintele Chinei va efectua și o vizită la Kiev, unde ar urma să se întâlnească cu președintele Zelenski.

”China ne-a spus că are o astfel de inițiativă. Dar nu am văzut încă documentul. Cred că este un fapt foarte bun în general că China a început să vorbească despre Ucraina și a trimis unele semnale. Vom trage niște concluzii după ce vom vedea specificul a ceea ce oferă… Ne-ar plăcea să avem o întâlnire cu China”, a declarat Zelenski, scriu cei de la kyivindependent.com.