Primele tensiuni la Inter pentru Cristi Chivu. Cum a comentat episodul Dumfries

Denzel Dumfries, mijlocașul lui Inter Milano, s-a arătat deranjat de schimbarea făcută de Cristi Chivu în meciul cu Cremonese (4-1). Tehnicianul român a explicat la finalul partidei că își dorește „jucători supărați” și a clarificat momentul tensionat.

Mijlocașul olandez Denzel Dumfries (29 de ani) n-a ascuns faptul că a fost deranjat de decizia lui Cristi Chivu, care l-a înlocuit în minutul 54 al partidei câștigate de Inter Milano, scor 4-1, împotriva celor de la Cremonese.

Decizia de a-l retrage de pe teren a venit chiar înainte de golul de 3-0 al echipei milaneze, iar reacția lui Dumfries a fost una vizibilă. Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, fotbalistul s-a arătat iritat și și-a exprimat nemulțumirea prin gesturi discrete:

Jucătorul nu a privit nici reușita lui Dimarco, preferând să rămână concentrat pe frustrarea personală legată de ieșirea timpurie din teren.

După partidă, întrebat de jurnaliștii DAZN despre atitudinea jucătorului său, Cristi Chivu a ales un ton relaxat și a explicat că o reacție nervoasă după o schimbare este un semn de implicare, nu de indisciplină.

„Ieri i-am spus că vreau jucători supărați. Glumele la o parte, nu știu dacă a fost supărat sau nu. Ne-am strâns mâna după meci, am făcut câteva glume, apoi a plecat. Avea o geantă plină cu tricouri de la Inter și l-am întrebat ce face cu ele”, a declarat antrenorul român în conferința de presă.

Chivu, care se află într-un moment important al carierei sale pe banca echipei de pe Giuseppe Meazza, a preferat să trateze episodul cu calm, lăsând să se înțeleagă că atmosfera din vestiar nu a fost afectată.

Tehnicianul român a continuat, explicând la DAZN că o astfel de reacție este firească la un jucător profesionist care vrea să joace cât mai mult:

„Are dreptate să fie supărat. Când cineva este înlocuit, trebuie să fie supărat pe întreaga lume, pe cine vrea. Denzel este un om grozav; o lovitură de pumn în minge nu înseamnă nimic. Este încă un jucător important, pentru noi, pentru fotbal, pentru Olanda. Sunt mulțumit de ceea ce face, dar poate oferi mai mult.”

Prin aceste declarații, Cristi Chivu a transmis că Dumfries rămâne o piesă de bază în planurile sale, dar că așteaptă un plus de implicare și performanță de la internaționalul olandez.

Inter Milano a câștigat clar partida cu Cremonese, scor 4-1, menținându-se în fruntea clasamentului Serie A. După meci, Chivu a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus – AC Milan, programat în aceeași seară.

Răspunsul său a stârnit zâmbete: