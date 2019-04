Doi piteșteni, șantaj la adresa dezvoltatorilor unui mall. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro. Ce sume au cerut escrocii

Compania Prime Kapital a sesizat Parchetul pentru şantaj după ce doi vecini au cerut firmei 200.000 de euro pentru a-şi da acordul pentru viitoarea pasarelă. Cei doi au amenințat compania cu o acțiune în instanță dacă nu primesc suma pe care au solicitat-o.





Compania urmează să investească peste 80 de milioane euro într-un centru comercial şi într-o pasarelă auto-pietonală la Piteşti.

Din câte se pare, plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti la începutul lunii aprilie. Procurorilor li se aduce la cunoştinţă că „faptele de natură penală săvârşite de către soţii Aurelia şi Marian Mincă din Piteşti, ce constau în acţiuni ce pot fi încadrate la prevederile art. 207 din Noul Cod Penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj, sens în care solicităm tragerea la răspundere penală a celor doi făptuitori”.

Plângerea a fost însoțită de mai multe documente. După o serie de discuții telefonice, pe data de 14 martie, Mincă le-a trimis celor de la Prime Kapital un e-mail cu următorul conţinut:

„Din discuţia avută la telefon şi pentru a fi de acord cu noua construcţie a Mall-ului care se doreşte să se construiască în Piteşti, cartier Tudor Vladimirescu, în calitate de vecini pentru ca noi să fim de acord dorim o despăgubire care s-a discutat telefonic de 200.000 euro pentru a ne da semnătura la notariat. În caz contrar noi vom acţiona cazul în Instanţă pentru că suntem foarte nemulţumiţi deoarece pasarela care se va face ne va periclita foarte mult liniştea cu haosul care va fi”.

Suma cerută de către familia Mincă nu are vreo justificare palpabilă în realitate, în condiţiile în care locuinţa acestora se află la câteva zeci de metri de viitorul pasaj, iar proiectul centrului comercial şi al pasajului are acord de mediu eliberat la începutul acestui an de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş.

De asemenea, după cum reiese din documentele depuse la APM Argeş, viitorul pasaj rutier se va construi la o distanţă de 12,8 metri de cea mai apropiată locuinţă. Viitorul centru comercial va genera 1.400 locuri de muncă Proiectul de 80 de milioane de euro dezvoltat de către Prime Kapital va consta şi într-o regenerare urbană a zonei unde se va construi viitorul centru comercial, intitulat Argeş Mall.

Investiţia se va desfăşura pe o suprafaţă de aproximativ 13 hectare, în cartierul Tudor Vladimirescu Piteşti, în locul sit-ului industrial actual Centrul comercial. Această investiție va genera, în mod direct, aproximativ 1.400 locuri noi de muncă Proiectul va avea o suprafaţă comercială închiriabilă de 55.000 metri pătrați şi, în funcţie de cerinţele pieţei, o componentă rezidenţială.

