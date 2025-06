Justitie Primarul unei comune din Bihor, la închisoare. A fost la o vânătoare ilegală unde a murit un pădurar







Primarul de Remetea, Adrian Ștefănică, era acuzat de braconaj în dosarul uciderii accidentale a unui pădurar. Totul s-a întâmplat în timpul unei partide ilegale desfășurată lângă localitatea bihoreană Meziad, în 2021. Curtea de Apel oradea a hotărât azi că menține condamnarea la 2 ani și 4 luni de închisoare, cu executare, aplicată primarului comunei Remetea, Adrian Călin Ștefănică.

Pădurarul, nimerit în cap de un glonț la vânătoarea unde era primarul

Adrian Ștefănică era la momentul producerii tragediei brigadier silvic. A fost acuzat de procurori că ar fi participat la vânătoarea neautorizată în urma căreia și-a pierdut viața pădurarul Marius Laza, de 46 de ani. Adrian Ștefănică era la locul accidentului alături de trei gonaci: agentul de pază Alin Letea, Nicolae Magda și Sebastian Bologa.

Ultimul având la el arma de vânătoare și însoțit de câini. Acolo era și Cosmin Iștoc la acel moment inspector de protecţia mediului la Primăria din Remetea. Deşi gonacii nu folosesc armele în timpul partidelor colective, Bologa a făcut-o. Văzând un mistreţ într-un desiş, acesta a tras două focuri. Primul l-a nimerit pe animal, însă al doilea a ricoşat şi s-a înfipt în capul lui Marius Laza, care a căzut la pământ. O zi mai târziu, pădurarul a murit.

Sentință în cazul primarului de Remetea

După patru ani, azi s-a dat verdictul definitiv în acest dosar. Sentința e schimbată doar în cazul unui participant la vânătoare.

Curtea de Apel Oradea a hotarât azi că "respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Bologa Sebastian-Dorin şi Letea Alin-Ionel, împotriva sentinţei penale nr. 537/2024 din data de 30.09.2024, pronunţată de Judecătoria Beiuş, în dosarul nr. 1998/187/2022. Admite apelurile declarate de inculpaţii Lezeu Ioan-Dumitru, Ştefănică Adrian-Călin, Iştoc Cosmin-Florin şi Magda Nicolae, împotriva sentinţei penale nr. 537/2024 din data de 30.09.2024, pronunţată de Judecătoria Beiuş, în dosarul nr. 1998/187/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând, doar în ceea ce îl privește pe inculpatul Lezeu Ioan-Dumitru: dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Lezeu Ioan-Dumitru. Pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani". Hotarârea de azi e definitivă.

Primarul, condamnat, și în primă instanță, pentru braconaj

Prin sentința atacată cu apel, Judecătoria Beiuș îl condamnase pe Adrian Călin Ștefănică " la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj... Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a), lit.b), g) ?i h) C.pen., respectiv: dreptul a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita activitatea de vânător...".

Aceeași instanță, a decis, în cazul lui Adrian Ștefănică că îl "condamnă pe inculpatul Ștefănică Adrian la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de transportul vânatului. ..Contopește pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, de 3 (trei) ani închisoare, 2 doi ani închisoare şi 1 (un) an închisoare. Și dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. Care va fi sporită cu o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, (1/3 din 1 an) respectiv un spor de 4 (patru) luni. Inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani și 4 luni închisoare"