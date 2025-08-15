Primarul Timișoarei gata să negocieze cu clanurile Casa Mühle, una dintre cele mai frumoase proprietăți
- Veronica Bursașiu
- 15 august 2025, 17:55
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz anunță că "am pornit oficial procedura de negociere pentru cumpărarea Casei Mühle din Timișoara". Mihai Ioan Nelson, în calitate de proprietar, reprezentat de Stanca Mirela, împuternicit, a solicitat Primăriei Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune în ceea ce privește Casa Mühle. Mihai Ioan Nelson vrea să vândă imobilul istoric cu 3.700.000 euro. Primăria dispune de o evaluare conform căreia imobilele au o valoare de piață de 2.000.000 euro. Comisia de Negociere cu Terții a fost împuternicită să discute vânzarea imobilului cu Mihai Ioan Nelson.
Primăria are o evaluare de 2 milioane euro pentru Casa Mühle. Clanul Stanca-Cârpaci vrea 3,7 milioane euro
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a comunicat deja Primăriei Timișoara faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilelor cunoscute ca și Casa Mühle. Instituția își transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, se arată în motivația proiectului de hotarâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții în vederea negocierii valorii de achiziție a imobilelor situate în Bulevardul Mihai Viteazu nr.3 Timișoara .
Raportul de Evaluare nr.64552 din data de 06.06.2025 întocmit de Appraisal & Valuation.SA arată că valoarea de piață a imobilului a fost estimată la 2.000.000 de euro. Din care valoarea terenului este de 1.326.000 euro și valoarea construcției de 674.000 euro.Imobilul este un reper arhitectural al cartierului Elisabetin, face parte din ansamblul monument istoric „Bd. Mihai Viteazul” și este reprezentativ pentru patrimoniul construit al orașului.A aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle.
Casa Mühle era renumită pentru grădina de trandafiri care aproviziona întreaga Europă
"Analizând comparativ prețul de vânzare solicitat de proprietar și valoarea rezultată din raportul de evaluare, s-a constatat o diferență semnificativă între acestea. În acest context, având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între interesul public și drepturile legitime ale proprietarului, CL Timiș propune înaintarea acestei spețe către Comisia de Negociere cu Tertii, în vederea inițierii discuțiilor privind stabilirea unui preț de vânzare agreat de ambele părți, preț care să reflecte atât starea, cât și valoarea reală de piață a imobilului", se arată în proiectul de hotărâre care a fost ieri pe masa alesilor locali din Timișoara.
Primarul Fritz: Știu că nu va fi o negociere ușoară
Timișoreni au ieșit în stradă pentru protejarea Casei Mühle, 2013.Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte generoasă de 2.400 mp. Imobilul a ajuns o ruină. 10 ani de procese au fost necesari pentru a obliga Clanul Stanca să readucă imobilul la starea inițială. În proprietatea clanului Stanca, a Mirelei Stanca a intrat fosta Sectie de Oncologie a Spitalului Municipal, de pe bulevardul Mihai Viteazu. Mirela Stanca era, la rândul ei, iubita vestitului interlop Ionelas Cârpaci. Casa Mühle,construită, în 1866–1868, a fost cumpărată în 1878, împreună cu terenurile din jur, de florarul Wilhelm Mühle. Vila a aparținut ulterior fiului său, arhitectul peisagist Árpád Mühle. Vila era înconjurată de o imensă grădină de flori, fiind considerată una dintre cele mai frumoase proprietăți din Timișoara.
