Primarul Timișoarei gata să negocieze cu clanurile Casa Mühle, una dintre cele mai frumoase proprietăți

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz anunță că "am pornit oficial procedura de negociere pentru cumpărarea Casei Mühle din Timișoara". Mihai Ioan Nelson, în calitate de proprietar, reprezentat de Stanca Mirela, împuternicit, a solicitat Primăriei Timișoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune în ceea ce privește Casa Mühle. Mihai Ioan Nelson vrea să vândă imobilul istoric cu 3.700.000 euro. Primăria dispune de o evaluare conform căreia imobilele au o valoare de piață de 2.000.000 euro. Comisia de Negociere cu Terții a fost împuternicită să discute vânzarea imobilului cu Mihai Ioan Nelson.

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș a comunicat deja Primăriei Timișoara faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilelor cunoscute ca și Casa Mühle. Instituția își transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, se arată în motivația proiectului de hotarâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții în vederea negocierii valorii de achiziție a imobilelor situate în Bulevardul Mihai Viteazu nr.3 Timișoara .

Raportul de Evaluare nr.64552 din data de 06.06.2025 întocmit de Appraisal & Valuation.SA arată că valoarea de piață a imobilului a fost estimată la 2.000.000 de euro. Din care valoarea terenului este de 1.326.000 euro și valoarea construcției de 674.000 euro.Imobilul este un reper arhitectural al cartierului Elisabetin, face parte din ansamblul monument istoric „Bd. Mihai Viteazul” și este reprezentativ pentru patrimoniul construit al orașului.A aparținut vestitului florar imperial Wilhem Muhle.

"Analizând comparativ prețul de vânzare solicitat de proprietar și valoarea rezultată din raportul de evaluare, s-a constatat o diferență semnificativă între acestea. În acest context, având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între interesul public și drepturile legitime ale proprietarului, CL Timiș propune înaintarea acestei spețe către Comisia de Negociere cu Tertii, în vederea inițierii discuțiilor privind stabilirea unui preț de vânzare agreat de ambele părți, preț care să reflecte atât starea, cât și valoarea reală de piață a imobilului", se arată în proiectul de hotărâre care a fost ieri pe masa alesilor locali din Timișoara.

"Am propus Consiliului Local demararea acestei proceduri pentru a readuce casa familiei Mühle în proprietatea orașului. Era renumită pentru grădina de trandafiri care aproviziona întreaga Europă. Și pentru contribuțiile horticole ce au modelat peisajul Timișoarei. Este un gest firesc și necesar. După ani de mobilizare, proteste, procese și speranță.De peste un deceniu, Casa Mühle a fost un simbol al luptei pentru patrimoniu. Și al unei comunități care își apără identitatea. Clădirea a fost mutilată de proprietar și a trecut ani de zile printr-o degradare dureroasă. Presiunea civică și o decizie a instanței au obligat proprietarul să o reabiliteze",spune Dominic Fritz.

Astăzi, imobilul se află într-o stare bună. "Acum avem șansa să îi dăm un viitor. Să o deschidem publicului. Și să o transformăm într-un loc viu, dedicat memoriei, culturii și comunității", spune primarul Timișoarei. Dominic Fritz spune că știe că nu va fi o negociere ușoară. "Dar știu pentru cine facem asta: pentru toți cei care cred că patrimoniul nu e un moft, ci o parte din identitatea noastră, și pentru copiii noștri, care merită să trăiască într-un oraș ce își onorează istoria", a explicat primarul.

Timișoreni au ieșit în stradă pentru protejarea Casei Mühle, 2013.Clădirea, cu demisol, parter și mansardă, are o suprafață utilă de peste 1.000 mp și o curte generoasă de 2.400 mp. Imobilul a ajuns o ruină. 10 ani de procese au fost necesari pentru a obliga Clanul Stanca să readucă imobilul la starea inițială. În proprietatea clanului Stanca, a Mirelei Stanca a intrat fosta Sectie de Oncologie a Spitalului Municipal, de pe bulevardul Mihai Viteazu. Mirela Stanca era, la rândul ei, iubita vestitului interlop Ionelas Cârpaci. Casa Mühle,construită, în 1866–1868, a fost cumpărată în 1878, împreună cu terenurile din jur, de florarul Wilhelm Mühle. Vila a aparținut ulterior fiului său, arhitectul peisagist Árpád Mühle. Vila era înconjurată de o imensă grădină de flori, fiind considerată una dintre cele mai frumoase proprietăți din Timișoara.