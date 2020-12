Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunţat pe social media că în urma unor discuţii cu ceilalţi primari de sector dar şi cu Nicuşor Dan, susţin cu toţii o creştere a preţului locurilor de parcare la 300-600 de lei anual.

„ Unii dintre voi au fost supăraţi pe mine pentru că le-am spus că taxa pe parcare trebuie să crească. Susţin în continuare acest lucru: taxa pe parcare trebuie să crească. Avem niveluri ale taxei de parcare de 58,4 lei sau de 79 de lei, dacă stăm un pic mai central. Aceste sume sunt pe an. Sunt nişte sume foarte mici, pentru un bun care este al tuturor, până la urmă. Spaţiul public este un bun al tuturor, iar în condiţiile în care avem atât de multe maşini, să avem acest privilegiu, de a avea un loc de parcare aproape gratis, nu cred că se mai justifică şi este cazul să creştem puţin taxa de parcare. Avem o discuţie în acest cu toţi primarii de sectoare din Bucureşti şi cu primarul general. Vom pune în dezbatere şi nivelul chiriei anuale a parcării pe cele trei zone, iar ce discutasem cu toţii şi părea să fie o soluţie agreată de toţi primarii este să ajungem cu nivelul parcării undeva între 300-600 de lei pe an” , a declarat Radu Mihaiu într-un video pe Facebook.

Radu Mihaiu promite o dezbatere pe acest subiect deoarece preţurile nu au mai fost mărite din 2003

„Sunt unii oameni care spun că şi acest cost este prea scăzut. Desigur, există alţi oameni care spun că este prea mult. O să avem o dezbatere apropo de aceste tarife. De asemenea o să avem o discuţie despre zonare. Adică, să nu considerăm că pentru un loc de parcare de la periferia Bucureştiului ar trebui să se plătească aceeaşi chirie ca pentru un loc de parcare în centrul Bucureştiului. Şi nu este vorba doar despre periferie şi centru, ci şi despre zone care sunt mai dezvoltate, cu o infrastructură mai bună şi aşa mai departe. Există intenţie de a face acest proiect de zonare şi referitor la proprietăţile imobiliare. Să fie crescute sau actualizate zonele pentru care se plăteşte acest impozit pe proprietate, care diferă de la locaţie la locaţie. Ele nu au mai fost actualizate din 2003-2004 şi credem că este un moment bun să le actualizăm. Acestea sunt discuţii generice, este ce avem în minte să facem şi vom lua nişte decizii în viitor” , a mai spus primarului Sectorului 2

Primarul s-a întâlnit şi cu Clotilde Armand şi este extrem de încrezător că vor face treabă bună în Bucureşti

„Am avut la începutul săptămânii o întâlnire organizată de primarul general cu toţi cei şase primari. Anterior avusesem o întâlnire cu primarii de sector de centru-dreapta. M-am văzut cu Clotilde Armand şi Ciprian Ciucu. Am avut multe discuţii bune şi cred că putem face foarte multe lucruri bune împreună. Avem o colaborare şi o sinergie foarte foarte bună. Cred că administraţia acestor sectoare se va schimba semnificativ în bine. Am discutat despre problema depozitării deşeurilor şi a sortării lor, colectarea selectivă. Sperăm să găsim o soluţie comună pentru această problemă. De asemenea, am discutat despre parcări şi taxa pe parcări”, a subliniat Radu Mihaiu.