Criza gunoaielor din Sectorul 1 i-a adus la exasperare pe locuitorii din această parte a Bucureștiului, car și pe cei care trec pe aici. Situația devine din ce în ce mai stresantă, iar soluțiile clare nu apar la orizont. Ionuț Cristache, realizator al emisiunii „România9” de la TVR, a postat pe contul de Facebook poze cu un „munte” de gunoaie adunate în zona Piața Romană. „La Romana! #OameniRai”, a fost mesajul transmis de jurnalist pe contul de socializare.

Pe câțiva dintre sacii și cutiile din maldărul de gunoi se poate vedea aplicată eticheta „voturi”. Referire la modul controversat în care Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a câștigat alegerile, în detrimentul lui Dan Tudorache, cel care a fost edil în mandatul 2016 – 2020.

„Pare că cineva nu vrea asta și are alte interese. Să fie sănătoși”

Duminică, noul primar a anunțat, în cadrul unei postări publicate pe Facebook că, de luni, cei de la Administrația Domeniului Public vor ieși pe străzi pentru a aduna gunoiul. Însă, Clotilde Armand a afirmat că reprezentanții firmei de salubrizare, cu care se află în conflict, va deschide proces, în cazul în care gunoaiele vor fi ridicate.

„Mâine începem o acțiune în forță de strâns gunoiul stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP… chiar dacă firma de salubrizare ne-a anunțat că ne dă în judecată pentru că facem asta (abia aștept să mă tragă cineva la răspundere pentru că fac curat). Am așteptat destul și am avut toată bunăvoința să ajungem la înțelegere legală. Pare că cineva nu vrea asta și are alte interese. Să fie sănătoși. Noi ne apucăm de treabă. Gata cu gluma.”, a scris Clotilde Armand pe rețeaua de socializare.