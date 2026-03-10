Primarul New York-ului, sub tirul criticilor după o cină cu activistul anti-Israel Mahmoud Khalil

Primarul democrat-socialist al orașului New York, Zohran Mamdani, a stârnit o reacție negativă online săptămâna aceasta după ce a postat o fotografie în care îl arată găzduind unul dintre cei mai proeminenți activiști anti-Israel la cină în interiorul Gracie Mansion, potrivit Fox News.

Într-o postare de luni seara pe X, Mamdani a publicat o fotografie din interiorul Gracie Mansion cu cina sa cu Mahmoud Khalil, care era expulzat de administrația Trump, care îl eticheta drept susținător al Hamas.

„Pentru Mahmoud Khalil, anul trecut a fost marcat de greutăți profunde — și de un curaj profund," a scris Mamdani în postarea care a fost vizionată de aproape 3 milioane de ori.

„Aseară, când am sărbătorit aniversarea de un an de la detenția sa, Rama și cu mine am avut onoarea să-i primim pe Mahmoud, Noor și fiul lor Deen la Gracie Mansion pentru a rupe postul împreună," a spus Mamdani.

„Mahmoud este newyorkez și îi este locul în New York City."

Postarea a fost rapid criticată de conservatori pe rețelele sociale.

„Postarea unei fotografii de sărbătoare cu un protestatar anti-Israel la colegiu, care ar trebui deportat lângă soția ta 'figură nepublică', care a aplaudat violul și uciderea evreilor pe 7/10, în ziua de după ce doi musulmani radicali au aruncat bombe artizanale pe trotuarul tău, este o alegere de nebun, Mamdani," a postat fondatorul Outkick, Clay Travis, pe X.

For Mahmoud Khalil, this past year has been marked by profound hardship—and by profound courage. A year ago, Mahmoud was walking home through our city after sharing an iftar with his wife Noor when he was detained by federal agents, flown to Louisiana, and then held in an ICE… pic.twitter.com/6dBtLh0GeT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 10, 2026

Postarea lui Travis a făcut referire la rapoarte din weekend care l-au pus pe Mamdani în dificultate după ce s-a dezvăluit că soția sa a „dat like” la o varietate de postări pe rețelele sociale care sărbătoresc masacrul Hamas din Israel din 7 octombrie.

Mamdani a răspuns acestor rapoarte susținând că soția sa, care a fost fotografiată la cină zâmbind, nu este o „figură publică”.

„Nimic nu spune că primarul orașului NY condamnă terorismul islamic mai degrabă decât o cină în Gracie Mansion cu cei care îl promovează activ,” a postat superintendentul districtului școlar Kiryas Joel, Joel M. Petlin, pe X.

I'm reposting this to remind everyone why Mahmoud Khalil doesn't belong in our country, let alone dining with the mayor of New York City in Gracie Mansion. https://t.co/sA5MZhnrKF — Joel M. Petlin (@Joelmpetlin) March 10, 2026

„Doar o cină relaxată la Gracie cu frumoasa cetățeană privată, soția timidă ale cărei degete nu puteau ține pasul cu aprecierea postărilor despre masacrul evreilor și liderul și șeful negociator al taberelor antisemite din Columbia unde studenții evrei erau hărțuiți și intimidați și unde literalmente glorificau teroriștii condamnați,” a postat consiliera republicană din New York, Inna Vernikov, pe X.

„Asta reprezintă Zohran Mamdani”, a postat jurnalista Neria Kraus pe X. „Mahmoud Khalil a justificat 7 octombrie. ' Nu am putut evita un astfel de moment”, a explicat el cu durerea într-un interviu. Ei bine, a fost invitat la casa poporului din NYC, Gracie Mansion, la o cină de sărbătoare. Asta e tot ce trebuie să știi”.

„Cetățeanul sirian Mahmoud Khalil se referă la Hamas ca la «noi». În această seară, a luat cina cu Zohran Mamdani în reședința primarului," a postat studentul UPenn Eyal Yakoby pe X. „Nu ar trebui să fie o surpriză că islamiștii au lansat un IED asupra newyorkezilor în weekend — se simt împuterniciți."

„După ce am fost expuși pentru că am dat like postărilor despre 7 octombrie, de ce să piardă timpul înainte să găzduiești un bărbat care justifică și terorismul?” Leo Terrell, avocat pentru drepturile civile și președinte al Grupului de lucru pentru Antisemitism al Departamentului de Justiție și consilier principal la Departamentul de Justiție, a postat pe X. „Oamenii ăștia sunt mândri!”

„În NYC, simpatizanții teroriști au un loc la masa lui Zohran Mamdani," a postat The Republican Jewish Coalition pe X. „Mahmoud Khalil ar trebui deportat, nu subliniat de primarul orașului New York. Rușinos.”

Mamdani, care a fost criticat pe scară largă în timpul campaniei sale pentru primărie pentru comentariile și pozițiile sale față de Israel, era deja sub supraveghere din cauza reacției sale la un atac din weekend în care doi bărbați au fost acuzați că au aruncat dispozitive explozive improvizate (IED) lângă conacul Gracie, care este investigat ca un „act de terorism inspirat de ISIS”.