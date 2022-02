Primarul din Mioveni a fost bătut de interlopi este acum susținut de Asociația Orașelor din România. Agresorul spune că nu va pați nimic

În urmă cu 3 zile, Ion Georgescu, primarul din Mioveni, a declarat că a fost agresat de un interlop, chiar în clădirea Primăriei. Totul s-a petrecut vineri seara, când acesta s-a trezit cu doi indivizi în biroul său, iar unul dintre ei l-ar fi lovit şi i-ar fi rupt masca de protecţie.

Astăzi, primăriile din România au reacționat la evenimentul întâmplat și au decis să facă front comun cu primarul.

„Suntem solidari cu Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni şi condamnăm cu hotârâre astfel de fapte de intimidare, fapte ce, în fapt, exemplifică expunerea primarilor la pericolul de a fi victime ale unor agresiuni sau ale altor pericole cauzate de îndeplinirea atribuţiilor pe care aceştia le au. De aceea, Asociaţia Oraşelor din România face un apel la instituţiile statului cu atribuţii de ordine publică să acţioneze cu fermitate şi să sancţioneze astfel de fapte, dar şi să prevină pe viitor repetarea unor asemenea acţiuni agresive şi primitive care nu au ce căuta într-un stat civilizat, membru al Uniunii Europene. Această agresiune, ce nu este una singulară, dovedeşte că primarii, aleşi locali care ocupă funcţii de demnitate publică executivă în slujba colectivităţii locale 24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână, nici măcar pe durata exercitării mandatului, nu au parte de o protecţie concretă prevăzută de lege”, declară președintele Asociației Orașelor din România, Adrian Teban.

Interlopul: „Nicio instituție nu are ce să-mi facă”

Primarul Ion Georgescu a declarat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că individul a intrat la el în birou, împreună cu o altă persoană, înjurându-i pe el şi pe un fost comisar, în timp ce alte două persoane îi așteptau pe cei doi afară.

„În jurul orei 21:15 eram în birou și citeam niște materiale și m-am pomenit cu doi domni la mine în birou, începând sa înjure pe comisarul Mihalcea și pe mine. Am apelat la postul de pază, le-am cerut să intre. A urmat o altercație, iar paza a reușit să-i scoată afară din birou. Am sunat la Poliția Orașului Mioveni”, a relatat primarul.

A fost o altercație și verbală, dar și fizică. Eu nu am vorbit cu acest individ în ultimii șapte ani. Am depus plângere la poliție, ei sunt încă acolo în audiere. Înăuntru au fost două persoane și alte două erau afară, așteptau într-o mașină de culoare închisă. Deocamdată totul este în desfășurare, ridică imaginile de pe cameră, e o echipă formată din 3-4 persoane care fac o anchetă. Este un incident care m-a șocat și este foarte grav. Această persoană spune că nici o instituție nu are ce să-i facă. Este foarte periculos pentru statul de drept”, declara primarul din Mioveni.