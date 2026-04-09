Primarul din Baia Mare, trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată. Folosea mașinile primăriei în interes personal
- Raluca Dan
- 9 aprilie 2026, 12:51
Dăncuș Ioan Doru, primarul din Baia Mare, a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că, pe vremea când ocupa funcția de viceprimar, a folosit mașinile instituției în scop personal, a anunţat Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, într-un comunicat.
Primarul din Baia Mare, trimis în judecată
Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a transmis că, prin rechizitoriul din 7 aprilie, a dispus trimiterea în judecată a lui Doru Ioan Dăncuş, care la data faptelor era viceprimar al municipiului Baia Mare, pentru delapidare în formă continuată.
Potrivit procurorilor, în datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, Dăncuș Ioan Doru, care era viceprimar la acel moment, ar fi folosit autoturismele de serviciu în interes personal sau al membrilor familiei sale.
„Ar fi folosit autoturismele de serviciu, având numerele de înmatriculare (…) aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, în interesul său personal sau al membrilor familiei sale, efectuând deplasări repetate de pe raza municipiului Baia Mare pe raza localităților Ieud și Finteușu Mare, judeţul Maramureș și retur, pe o distanţă cumulată de 620 de kilometri, autoturismele fiind conduse fie personal de către inculpat, fie de către inculpatul R.M.R. (angajat al Primăriei municipiului Baia Mare pe postul de conducător auto), la ordinul direct al viceprimarului – inculpatul Dăncuş Ioan Doru, cu consecința cauzării unei pagube municipiului Baia Mare”, a transmis sursa citată anterior.
Procurorii au indicat pagubele estimate
Procurorii au transmis că pagubele constau „în uzura firească a autoturismelor folosite, pe nedrept, în lipsa de folosinţă a respectivelor bunuri şi în contravaloarea carburantului/energiei electrice consumate de cele două autoturisme (în sumă de aproximativ 241,55 lei)”.
Procurorii au considerat că faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, în cinci acte materiale.
Șoferul, acuzat că a falsificat foile de parcurs
Alături de Doru Ioan Dăncuş, procurorii l-au trimis în judecată și pe șoferul acestuia, acuzat că a falsificat foile de parcurs.
„În sarcina inculpatului R.M.R. s-a reţinut în esenţă că, în calitate de angajat în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, ocupând postul de șofer, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu prilejul întocmirii a trei foi zilnice de parcurs pentru autoturismul marca Skoda cu numărul de înmatriculare (...) aparţinând municipiului Baia Mare, le-ar fi falsificat, prin atestarea în mod necorespunzător adevărului a numărului de kilometri parcurși în zilele de 6 aprilie 2023, 28 aprilie 2023 şi 23 mai 2023”, se arată în comunicat.
