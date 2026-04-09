Primarul din Baia Mare, trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată. Folosea mașinile primăriei în interes personal

Dăncuș Ioan Doru, primarul din Baia Mare, a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fiind acuzat că, pe vremea când ocupa funcția de viceprimar, a folosit mașinile instituției în scop personal, a anunţat Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, într-un comunicat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş a transmis că, prin rechizitoriul din 7 aprilie, a dispus trimiterea în judecată a lui Doru Ioan Dăncuş, care la data faptelor era viceprimar al municipiului Baia Mare, pentru delapidare în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în datele de 06 aprilie 2023, 28 aprilie 2023, 01 mai 2023, 06 mai 2023 şi 23 mai 2023, Dăncuș Ioan Doru, care era viceprimar la acel moment, ar fi folosit autoturismele de serviciu în interes personal sau al membrilor familiei sale.

Procurorii au transmis că pagubele constau „în uzura firească a autoturismelor folosite, pe nedrept, în lipsa de folosinţă a respectivelor bunuri şi în contravaloarea carburantului/energiei electrice consumate de cele două autoturisme (în sumă de aproximativ 241,55 lei)”.

Procurorii au considerat că faptele descrise întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de delapidare în formă continuată, în cinci acte materiale.

Alături de Doru Ioan Dăncuş, procurorii l-au trimis în judecată și pe șoferul acestuia, acuzat că a falsificat foile de parcurs.

„În sarcina inculpatului R.M.R. s-a reţinut în esenţă că, în calitate de angajat în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare, ocupând postul de șofer, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu prilejul întocmirii a trei foi zilnice de parcurs pentru autoturismul marca Skoda cu numărul de înmatriculare (...) aparţinând municipiului Baia Mare, le-ar fi falsificat, prin atestarea în mod necorespunzător adevărului a numărului de kilometri parcurși în zilele de 6 aprilie 2023, 28 aprilie 2023 şi 23 mai 2023”, se arată în comunicat.