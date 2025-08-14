Actualitate Primarul de Chişinău şi-a călcat pe inimă. Protestele lui Ilan Şor nu au fost autorizate







Republica Moldova. După ce primarul de Chişinău Ion Ceban a declarat că nu va interzice protestele anunţate de Ilan Şor, Primăria Chişinău nu a autorizat desfăşurarea lor în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN).

Motivul este că în PMAN nu va mai fi loc şi pentru întrunirile anunţate de oligarhul fugar, după ce Guvernul a anunţat desfăşurarea mai multor evenimente prilejuite de Ziua Independenţei şi sărbătoarea Limba Noastră cea Română.

În cadrul unei ședințe publice la Primărie, reprezentanţii Guvernului au declarat că au nevoie de PMAN pe tot parcursul lunii august. Ei au prezentat şi programul manifestaţiilor planificate.

„Pe 27 august va avea loc un concert dedicat Zilei Independenței. Va fi instalată o scenă și, cum am anunțat în cerere, este nevoie de timp de pe 11 august – până pe 27. Avem nevoie de întreg perimetrul Pieții.

Am anunțat și despre o expoziție „În siguranță în vacanță”, dedicată Zilei Diasporei. Va fi o expoziție interactivă, organizată de Guvern.

În această perioadă sunt mulți reprezentanți ai Diasporei și vrem să le oferim o prezentare cu diferite instruiri și exerciții, pentru a reduce din riscuri în perioada estivală. E o acțiune conexă altor activități dedicate Zilelor Diasporei”, a comunicat Cristian Jardan, consilierul premierului Dorin Recean.

Tot în PMAN va fi organizată Marea Dictare Națională în ziua de 31 august, când este marcată Ziua Limbii Române. Eveniment sunt așteptați circa 2 000 de participanți.

Primăria Chişinău a autorizat toate manifestaţiile programate de Guvern în PMAN în defavoare planurilor lui Şor. Autoritatea publică locală a dăcut referinţă la Legea cu privire la întruniri, care stipulează că prioritate au instituțiile statului în cazul în care mai multe structuri pretind la același spațiu pentru desfășurarea evenimentelor publice.

Cererea prealabilă privind desfăşurarea acţiunilor de protest în PMAN a fost semnată Vlah Mihail, Marina Tauber și Lupov Veaceslav. Niciunul din ei nu a fost prezent şa şedinţa Primăriei.

Funcţionarii de la Primăroa Chişinău au decis să le trimită o înștiințare oficială cu informarea despre prevederile Legii privind întrunirile.

Amintim că, Ilan Şor a îndemnat marţi cetăţenii Republicii Moldova să participe la un protest nelimitat în Piața Marii Adunări Naționale, începând de sâmbătă, ora 15:00. Oligarhul condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare a promis că va plăti câte 3000 de dolari lunar fiecărei persoane care va participa zilnic la proteste.

Inspectoratul Generall de Poliţie (IGP) i-a cerut edilului să nu autorizeze protestul fugarului de la Moscova. „Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică. Ci un instrument de influență criminală”, a motivat IGP.

Ion Ceban a aruncat responsabilitatea preşedintei Maia Sandu. El a spus că protestul lui Şor ar putea fi interzis de Consiliul Suprem de Securitate (CSS) de pe lângă Președinție.

„CSS are absolut toate pârghiile. Nu să ne spună că vor veni zeci de mii persoane din Federația Rusă, tot felul de sperietori, dar să întreprindă acțiuni concrete. Să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor”, a declarat primarul Chişinăului.