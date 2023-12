Primarul cu 63 de terenuri. Cine este edilul stăpân pe sute de mii de metri pătrați

Vasile Lumînare, primarul din comuna Corbu a evoluat spectaculos din 2016 când a fost depusă prima lui declarație de avere. Așa se face că de la patru terenuri și o casă de locuit, pe care le-a primit moștenire, primarul a ajuns să dețină în 2023, 63 de terenuri.

Desigur majoritatea sunt agricole, dar toate sunt în comuna Corbu, acolo unde există o dezvoltare imobiliară constantă. Așa se face că edilul a reușit să fie proprietar, în multe situații alături de soție, a nu mai puțin de 750.000 de metri pătrați de teren. De asemenea, Vasile Lumînare se pare că are o pasiune și pentru mașini.

Așa se face că 6 mașini, 2 tractoare și o mașină agricolă. Deține un For Transit din 2007, un Ford Fiesta din 2012, un VW Touareg din 2016, un Passat din 2018 și VW Tiguan din 2022.

Primarul, credite de 700.000 de euro și peste 1 milion de lei

La 6 dintre mașini și utilaje, primarul are contract de leasing, ceea ce înseamnă că le achită în rate. Primarul are și ceva bani în conturi. Vorbim de peste 100.000 de lei și 65 de euro. Ceea ce are primarul, însă sunt datorii, pe care de principiu pe acoperă cu salariul de edil.

Patru dintre ele au avut scadența anul acesta. Ele însumează 1.000.000 de lei și 105.000 de euro. Dar i-au rămas alte credite destul de valoroase. Peste 1 milion de lei datorează primarul băncilor, și aproape 700.000 de euro. Banii cel mai probabil au fost folosiți pentru cumpărarea de terenuri, dar ratele sunt cu siguranță unele usturătoare.

Mai ales pentru salariul lui de primar, în valoare, de 101.721 lei, anual. Soția lui câștigă 121.716 lei din activități agricole și are un salariu de 6355 de lei. Cum reușesc cei doi să se descurce și cu doi copii și ratele de la bancă, rămâne desigur un mister, pentru majoritatea românilor.