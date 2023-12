Clotilde Armand, primarul cu sute de mii de euro în conturi. Ce avere colosală a reușit să strângă

Declarația lui Clotilde Armand, Primarul Sectorului 1, este una extrem de stufoasă. Începe cu terenurile lui Sergiu Moroianu, soțul primăriței. Astfel, acesta deține un teren de 246 de metri pătrați, intravilan, în București. De asemenea mai are unul agricol, în Dolj, obținut prin hotărâre judecătorească de 48,92 hectare. Clotilde Armand deține și ea un teren intravilan în București de 285 de metri pătrați.

Soțul a mai moștenit un alt teren intravilan, tot în București de 92,75 metri pătrați. De asemenea acesta a mai cumpărat în Dolj un alt teren de 2.60 hectare. A mai și moștenit un alt teren de 5200 de metri pătrați tot în Dolj. Și un teren forestier de 2.65 de hectare. A obținut prin hotărâre judecătoarească 0.25 de hectare de teren tot pe aceiași parcelă.

Și alte 2,88 de hectare tot prin hotărâre judecătoarească obținute, în Dolj. Sergiu Moroianu mai deține un teren intravilan în Tulcea de 500 de metri pătrați. Și alte 21,42 de hectare de teren agricol în Dolj. La capitolul casă de locuit, Clotilde Armand împarte cu soțul, în București, o casă de 242 de metri pătrați.

De altfel, primărița mai deține și ea un imobil de 300 de metri pătrați în București.

Tablourile, slăbiciunea lui Clotilde Armand

Mai există în declarația de avere și un apartament, tot în București de 51,50 metri pătrați. Și un altul ăe care soțul l-a moștenit de 106 metri pătrați. Cât despre mașini, primărița deține două. Un Nissan din 2005 și un BMW din 2010. Lui Clotilde Armand îi plac tablourile așa că a investit 15.000 de euro în artă.

Are și bijuterii de familie în valoare de 3.000 de euro. Dar ceea ce are cu adevărat sunt depozitele bancare. 432.953 este suma fabuloasă în lei pe care Clotilde Armand o are în conturi. Desigur primărița are și 198.449 de mii de euro, tot în conturi și 17.757 de dolari. Clotilde Armand are și plasamente de peste 600.000 de lei și 291.000 de euro.

Totul din salariul de primar de 175770 de lei pe an. Iar soțul câștigă 134.844 de lei pe an. La care se adaugă venituri foarte mari din chirii. Anume 28.800 de euro dintr-o singură chirie. Apoi alți 3960 de euro și 11100 tot din aceiași activitate. La toate acestea se mai pun 39600 de lei din arendă.